От броских принтов до эффектных V-вырезов: какие мини-платья выбирают модницы с пышными формами
Фото: Instagram @stylemecurvy
V-образный вырез и запах
Фото: Instagram @stylemecurvy
V-образный вырез или запах плюс акцент на талии — модная аксиома, которую точно стоит усвоить. Экстремальное декольте поможет уравновесить даже самую опасную длину юбки, и наши героини знают это наверняка. На одну из светских вечеринок Эшли Грэм пришла в ультракоротком платье из шелка цвета апельсинового фреша, и было оно с максимально возможным декольте. Мерцающую текстуру струящегося атласа применила в своем коктейльном образе и блогер Алекс Майкл Мэй, добавив к цвету золотистого лайма контрастные аксессуары и обувь на высоком каблуке. Берем на карандаш, как подчеркнуть нужное!
Плотные текстуры
Фото: Instagram @gabifresh
Фасон может приобретать самые затейливые и порой даже нескромные формы, если ставка сделана на текстуру материала. Летом безоговорочную победу получает лен (смесовый или натуральный), плотный хлопок и светлый деним — эти ткани берут на себя ответственность за формирование безупречного силуэта. В доказательство — аутфиты Лорен Николь и Габи Грег. И снова обращаемся к известной моднице Грэм, которая предлагает пофантазировать на тему кожи и ее микса с фактурным трикотажем — пожалуй, припасем эту тактику на осень.
Броские принты
Фото: Instagram @tessholliday
В этом сезоне броские принты полюбились абсолютно всем, даже заядлым любительницам монохрома. Паттерны на однотонном фоне могут быть какими угодно: от брутальных цепей и дерзких анималистических мотивов до нежных цветов и горошка. За вдохновением обращаемся к образам Тесс Холлидей, которая часто экспериментирует с игрой на контрастах, а также к летним аутфитам Алекс Майкл Мэй и Рэйэнн Лангас. Девушки активно используют «хищный» окрас в самых разных оттенках, составляют вариации на тему кантри и подробно изучают флористику, миксуя сразу несколько растительных принтов в одном образе.
Обувь, визуально удлиняющая ноги
Фото: Instagram @laurennicolefk
Однозначными фаворитами, которые отпраздновали безоговорочную победу в этом сезоне, стали мюли на миниатюрных каблуках. К ним присоединяются лаконичные босоножки на тонких ремешках и обувь с прозрачными деталями. Каждая модель становится «продолжением» ног, визуально удлиняя их. Хоть и обращаться к запредельно высоким каблукам вовсе не обязательно, когда популярность изящных kitten heels достигла своего пика.
Ранее мы рассказывали, какими модными приемами пользуются модели plus size, чтобы правильно подчеркнуть формы и выглядеть эффектно вопреки всем стереотипам. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, Globallook
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