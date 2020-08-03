От броских принтов до эффектных V-вырезов: какие мини-платья выбирают модницы с пышными формами

Однозначными фаворитами, которые отпраздновали безоговорочную победу в этом сезоне, стали мюли на миниатюрных каблуках. К ним присоединяются лаконичные босоножки на тонких ремешках и обувь с прозрачными деталями. Каждая модель становится «продолжением» ног, визуально удлиняя их. Хоть и обращаться к запредельно высоким каблукам вовсе не обязательно, когда популярность изящных kitten heels достигла своего пика.

Ранее мы рассказывали, какими модными приемами пользуются модели plus size, чтобы правильно подчеркнуть формы и выглядеть эффектно вопреки всем стереотипам. Подробнее читайте на Passion.ru.