С денимом, пестрой юбкой и не только: простые способы обыграть базовое боди
Фото: Instagram @rosiehw
С шортами-бермудами
Фото: Архивы пресс-служб
Шорты-бермуды — обязательная покупка лета, которая будет актуальна и в межсезонье. Если сентябрь планирует выдаться теплым, то в сочетании с объемным блейзером они будут смотреться на все сто. Мы же предлагаем поэкспериментировать с моделью изо льна в нейтральном оттенке капучино и замиксовать ее с лаконичным боди черного цвета. Облегающий верх плюс свободный низ — точно выверенная форма удачного аутфита. Добавляем пару минималистичных босоножек на изящном каблуке kitten heel, остромодную панаму и не забываем о плетеной сумке-ведре с кожаными деталами, ведь это — абсолютный must have.
С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Расслабленный образ, навевающий воспоминания о тенденциях эпохи нулевых, — микс боди с прямыми джинсами-конструкторами, будто собранными сразу из нескольких пар. Рекомендуем не укорачивать низы, чтобы они частично перекрывали обувь. Кстати, впишется в такой look любая пара — хоть спортивные кеды, хоть модные мюли на каблуках. Раз уж мы заговорили об одном из самых провокационных периодов в истории моды — смело добавляем ее главный аксессуар — сумку-багет и крупные серьги-кольца.
С принтованной юбкой
Фото: Архивы пресс-служб
Летящая миди-юбка с пестрым принтом стала чуть ли не главной героиней ленты Instagram этим летом. Обзавелись такой моделью почти все модницы, включая тех, кто блещет пышными формами. В сочетании с боди из плотной эластичной ткани и с кокетливым декольте получаем отличный образ для долгих прогулок и свиданий. Обувь подбираем по ситуации: для первых сгодятся удобные мюли на плоском ходу, а для романтических встреч можно рискнуть добавить миниатюрный каблук. Аутфит можно дополнить вместительным шоппером из рафии (идеально для тех, кто предпочитает все свое носить с собой) или его противоположностью — микросумкой самых сочных оттенков.
Ранее мы рассказывали, как обыграть базовый белый топ, чтобы составить на его основе максимальное количество стильных образов. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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