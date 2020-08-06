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С денимом, пестрой юбкой и не только: простые способы обыграть базовое боди

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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Из будуарного гардероба боди уже давно перешло в повседневный, и прочно закрепило свои позиции в нем. Эта деталь способна заменить любой топ — да так, что составит ему мощную конкуренцию. Во-первых, оно безупречно сидит на фигуре, не образует складки и не «убегает» из-под пояса брюк и юбок. Во-вторых, имея в арсенале хотя бы одну базовую модель черного, телесного или белого цвета, можно составить множество вариаций на тему. Вдохновляемся образами инфлюенсеров и берем простые и стильные идеи на заметку!

С шортами-бермудами

  1. Сумка 8 by Yoox, 5 930 руб. 2. Панама Cocoshnik Headdress, цена по запросу. 3. Боди Mango, 3 299 руб. 4. Бермуды Guess, 6 690 руб. 5. Босоножки Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Шорты-бермуды — обязательная покупка лета, которая будет актуальна и в межсезонье. Если сентябрь планирует выдаться теплым, то в сочетании с объемным блейзером они будут смотреться на все сто. Мы же предлагаем поэкспериментировать с моделью изо льна в нейтральном оттенке капучино и замиксовать ее с лаконичным боди черного цвета. Облегающий верх плюс свободный низ — точно выверенная форма удачного аутфита. Добавляем пару минималистичных босоножек на изящном каблуке kitten heel, остромодную панаму и не забываем о плетеной сумке-ведре с кожаными деталами, ведь это — абсолютный must have.

С денимом

  1. Кеды School-77, цена по запросу. 2. Боди Mango, 3 299 руб. 3. Серьги «Ювелирочка», 2 008 руб. 4. Джинсы Diesel, цена по запросу. 5. Сумка Venturini Sisters x Trussardi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Расслабленный образ, навевающий воспоминания о тенденциях эпохи нулевых, — микс боди с прямыми джинсами-конструкторами, будто собранными сразу из нескольких пар. Рекомендуем не укорачивать низы, чтобы они частично перекрывали обувь. Кстати, впишется в такой look любая пара — хоть спортивные кеды, хоть модные мюли на каблуках. Раз уж мы заговорили об одном из самых провокационных периодов в истории моды — смело добавляем ее главный аксессуар — сумку-багет и крупные серьги-кольца.

С принтованной юбкой

  1. Мюли Ralf Ringer, цена по запросу. 2. Боди Mango, 3 299 руб. 3. Юбка Tom Tailor, 3 999 руб. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Сумка Topshop, 1 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Летящая миди-юбка с пестрым принтом стала чуть ли не главной героиней ленты Instagram этим летом. Обзавелись такой моделью почти все модницы, включая тех, кто блещет пышными формами. В сочетании с боди из плотной эластичной ткани и с кокетливым декольте получаем отличный образ для долгих прогулок и свиданий. Обувь подбираем по ситуации: для первых сгодятся удобные мюли на плоском ходу, а для романтических встреч можно рискнуть добавить миниатюрный каблук. Аутфит можно дополнить вместительным шоппером из рафии (идеально для тех, кто предпочитает все свое носить с собой) или его противоположностью — микросумкой самых сочных оттенков.

Ранее мы рассказывали, как обыграть базовый белый топ, чтобы составить на его основе максимальное количество стильных образов. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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