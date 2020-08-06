С денимом, пестрой юбкой и не только: простые способы обыграть базовое боди

Летящая миди-юбка с пестрым принтом стала чуть ли не главной героиней ленты Instagram этим летом. Обзавелись такой моделью почти все модницы, включая тех, кто блещет пышными формами. В сочетании с боди из плотной эластичной ткани и с кокетливым декольте получаем отличный образ для долгих прогулок и свиданий. Обувь подбираем по ситуации: для первых сгодятся удобные мюли на плоском ходу, а для романтических встреч можно рискнуть добавить миниатюрный каблук. Аутфит можно дополнить вместительным шоппером из рафии (идеально для тех, кто предпочитает все свое носить с собой) или его противоположностью — микросумкой самых сочных оттенков.

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