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Кайли Миноуг, Орнелла Мути и другие красотки за 50, чей стиль даст фору молодым

Трудно поверить, но всем героиням этой подборки за 50, а некоторым и за 75 лет. Кто-то корректирует возрастной урон дружбой с пластическими хирургами и косметологами (в чем нет ничего зазорного), а кому-то повезло с генетикой и неиссякаемым источником мотивации для регулярных тренировок. Вдохновляемся звездными красотками, которые в элегантном возрасте становятся только круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Миноуг

Фото: Dpa

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг в последнее время появляется на публике редко, но метко. 53-летняя певица может позволить себе все что угодно: от дерзкого кэтсьюта Richard Quinn до платья Versace с экстремальными разрезами. Последнее, впрочем, для нее и выбрала подруга Донателла для церемонии Bulgari BZero1 Aurora Awards, на которой Кайли была вне конкуренции.

Орнелла Мути

Орнелла Мути

Орнелла Мути

Фото: Globallook

Когда Орнелла Мути поделилась совместным фото с дочерью Найке Ривелли, их приняли за сестер. 77-летняя легенда итальянского кино выглядит роскошно и подчеркивает точеную фигуру силуэтными платьями с пикантными разрезами и декольте. Чего стоит ее появление на сцене музыкального фестиваля в Сан-Ремо в платье Francesco Scognamiglio с акцентом на бесконечные ноги.

Карла Бруни-Саркози

Карла Бруни-Саркози

Карла Бруни-Саркози

Фото: GettyImages

Карла Бруни по сей день считается самой стильной первой леди Франции. И правда, конкурировать с ней может разве что ее коллега из США Мелания Трамп. 54-летняя супермодель и жена экс-президента Николя Саркози ни на минуту не прощается со светской жизнью и частенько вспоминает взрывное прошлое в индустрии. Cherchez la femme! Ищите Карлу на обложках глянца, на подиуме и в первых рядах Недели моды в Париже!

Брук Шилдс

Брук Шилдс

Брук Шилдс

Фото: Eastnews

В 15 лет Брук Шилдс стала звездой рекламной кампании денима Calvin Klein Jeans, которая считается культовой. А недавно, в свои 56, актриса приняла участие в съемке Jordache, где показала не только отличную форму, но и похвасталась гибкостью.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Vogue.com

Дженнифер Лопес 52, но в это никто не верит. Нашла ли поп-дива рецепт вечной молодости — утверждать не можем, но свой стиль — точно. В платьях с самыми интригующими декольте, кроп-топах и на высоких шпильках звезда даст фору кому угодно — даже тем, кто годится ей в дочери. Вспомнить только ее выход на показе Versace в платье по мотивам того, что она выгуливала на «Грэмми» больше 20 лет назад!

Деми Мур

Деми Мур

Деми Мур

Фото: Пресс-служба

Деми Мур часто появляется на публике с дочерьми — это трио вполне сойдет за подруг или сестер. В этом году актриса отпразднует свой 60-й день рождения и еще раз докажет, что возраст только цифры. Работа над собой, конечно, видна: папарацци то и дело подлавливают звезду на выходе из спортзала, куда она ходит вместе со старшей дочерью.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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