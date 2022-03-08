Кайли Миноуг, Орнелла Мути и другие красотки за 50, чей стиль даст фору молодым
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Фото: Dpa
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг в последнее время появляется на публике редко, но метко. 53-летняя певица может позволить себе все что угодно: от дерзкого кэтсьюта Richard Quinn до платья Versace с экстремальными разрезами. Последнее, впрочем, для нее и выбрала подруга Донателла для церемонии Bulgari BZero1 Aurora Awards, на которой Кайли была вне конкуренции.
Орнелла Мути
Фото: Globallook
Когда Орнелла Мути поделилась совместным фото с дочерью Найке Ривелли, их приняли за сестер. 77-летняя легенда итальянского кино выглядит роскошно и подчеркивает точеную фигуру силуэтными платьями с пикантными разрезами и декольте. Чего стоит ее появление на сцене музыкального фестиваля в Сан-Ремо в платье Francesco Scognamiglio с акцентом на бесконечные ноги.
Карла Бруни-Саркози
Фото: GettyImages
Карла Бруни по сей день считается самой стильной первой леди Франции. И правда, конкурировать с ней может разве что ее коллега из США Мелания Трамп. 54-летняя супермодель и жена экс-президента Николя Саркози ни на минуту не прощается со светской жизнью и частенько вспоминает взрывное прошлое в индустрии. Cherchez la femme! Ищите Карлу на обложках глянца, на подиуме и в первых рядах Недели моды в Париже!
Брук Шилдс
Фото: Eastnews
В 15 лет Брук Шилдс стала звездой рекламной кампании денима Calvin Klein Jeans, которая считается культовой. А недавно, в свои 56, актриса приняла участие в съемке Jordache, где показала не только отличную форму, но и похвасталась гибкостью.
Дженнифер Лопес
Фото: Vogue.com
Дженнифер Лопес 52, но в это никто не верит. Нашла ли поп-дива рецепт вечной молодости — утверждать не можем, но свой стиль — точно. В платьях с самыми интригующими декольте, кроп-топах и на высоких шпильках звезда даст фору кому угодно — даже тем, кто годится ей в дочери. Вспомнить только ее выход на показе Versace в платье по мотивам того, что она выгуливала на «Грэмми» больше 20 лет назад!
Деми Мур
Фото: Пресс-служба
Деми Мур часто появляется на публике с дочерьми — это трио вполне сойдет за подруг или сестер. В этом году актриса отпразднует свой 60-й день рождения и еще раз докажет, что возраст только цифры. Работа над собой, конечно, видна: папарацци то и дело подлавливают звезду на выходе из спортзала, куда она ходит вместе со старшей дочерью.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa