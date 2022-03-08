Кайли Миноуг, Орнелла Мути и другие красотки за 50, чей стиль даст фору молодым

Дженнифер Лопес 52, но в это никто не верит. Нашла ли поп-дива рецепт вечной молодости — утверждать не можем, но свой стиль — точно. В платьях с самыми интригующими декольте, кроп-топах и на высоких шпильках звезда даст фору кому угодно — даже тем, кто годится ей в дочери. Вспомнить только ее выход на показе Versace в платье по мотивам того, что она выгуливала на «Грэмми» больше 20 лет назад!

Деми Мур