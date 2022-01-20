Пока муж под арестом: Карла Бруни-Саркози вышла в свет в комбинации с неприличным разрезом

Бывшая первая леди Франции сделала ставку на монохромный образ и не прогадала: изумрудный атлас — беспроигрышный ход. Карла выбрала дерзкую комбинацию длины макси и заинтриговала экстремальным разрезом от бедра. Поверх платья накинула объемный классический тренч, добавила брутальные жокейские сапоги и миниатюрную сумку. В завершение — ультрадлинные серьги, спускающиеся ниже плеч.

В статусе первой леди Карла Бруни-Саркози носила опасные мини-платья, не отказывалась от декольте и увесистых бриллиантов. Ранее мы обсуждали самые скандальные выходы жен известных политиков и монархов, среди которых — образы Мелании Трамп, Джилл Байден, королевы Максимы и других. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.