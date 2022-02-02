66-летняя Орнелла Мути вышла на сцену в платье с экстремальным разрезом

В своем блоге Орнелла Мути поделилась ярким снимком с дочерью, 47-летней Найке Ривелли. Генетика сработала ювелирно: на фото будто запечатлены две юные девушки, и обе с ног до головы в итальянских брендах. На Орнелле — мерцающее силуэтное платье без бретелей от Francesco Scognamiglio. На Найке — абсолютно «голый» наряд в виде сияющей паутины, не оставивший места для фантазии.