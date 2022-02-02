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66-летняя Орнелла Мути вышла на сцену в платье с экстремальным разрезом

В итальянском курортном городе Сан-Ремо стартовал 72-й фестиваль итальянской песни. Одной из ведущих вечера выступила легендарная Орнелла Мути, которая, по всей видимости, нашла рецепт вечной молодости. На мероприятии 66-летняя актриса сменила два эффектных наряда, и оба произвели настоящий фурор. Смотрим и восхищаемся!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Орнелла Мути

Фото: Globallook

В своем блоге Орнелла Мути поделилась ярким снимком с дочерью, 47-летней Найке Ривелли. Генетика сработала ювелирно: на фото будто запечатлены две юные девушки, и обе с ног до головы в итальянских брендах. На Орнелле — мерцающее силуэтное платье без бретелей от Francesco Scognamiglio. На Найке — абсолютно «голый» наряд в виде сияющей паутины, не оставивший места для фантазии.

Найке Ривелли и Орнелла Мути

Затем Мути перешла на темную сторону, надев черное макси-платье с экстремально высоким разрезом от бедра. Фигурное декольте венчало увесистое колье Delfina Delettrez и акцентные серьги. А завершили образ туфли узнаваемого дизайна Roger Vivier.

Орнелла Мути

Dpa

Орнелла Мути

Dpa

К слову, бра напоказ как в образе Найке Ривелли — абсолютный тренд сезона, вернувшийся к нам из девяностых. Тогда его носила Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», а теперь Рианна и самые модные девушки Instagram. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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