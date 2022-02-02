66-летняя Орнелла Мути вышла на сцену в платье с экстремальным разрезом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В своем блоге Орнелла Мути поделилась ярким снимком с дочерью, 47-летней Найке Ривелли. Генетика сработала ювелирно: на фото будто запечатлены две юные девушки, и обе с ног до головы в итальянских брендах. На Орнелле — мерцающее силуэтное платье без бретелей от Francesco Scognamiglio. На Найке — абсолютно «голый» наряд в виде сияющей паутины, не оставивший места для фантазии.
Затем Мути перешла на темную сторону, надев черное макси-платье с экстремально высоким разрезом от бедра. Фигурное декольте венчало увесистое колье Delfina Delettrez и акцентные серьги. А завершили образ туфли узнаваемого дизайна Roger Vivier.
Dpa
Dpa
К слову, бра напоказ как в образе Найке Ривелли — абсолютный тренд сезона, вернувшийся к нам из девяностых. Тогда его носила Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», а теперь Рианна и самые модные девушки Instagram. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa