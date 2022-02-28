Кайли Миноуг похвасталась точеными ногами на церемонии, а Шэрон Стоун — щедрыми изумрудами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Кайли Миноуг нарядилась в мерцающее платье Versace с узнаваемыми декоративными булавками и экстремально высоким разрезом от бедра (комплиментов в адрес бесконечных ног 53-летней певицы было немало). Дополнили образ классические лодочки, элегантный клатч Bvlgari и культовые украшения-«змеи».
Шэрон Стоун блистала в Dolce & Gabbana: силуэтное платье с фигурным лифом без бретелей — доказательство того, что все самое стильное просто. Дополнило образ колье, щедро усыпанное бриллиантами и увесистыми изумрудами, и миниатюрная сумка.
Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Dpa
Dpa
Тем временем на SAG Awards сияла Леди Гага в белоснежном платье Armani Privé, Селена Гомес хвасталась драгоценной «змеей» за 40 миллионов рублей, а Николь Кидман обнималась с мужем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa