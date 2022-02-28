Кайли Миноуг похвасталась точеными ногами на церемонии, а Шэрон Стоун — щедрыми изумрудами

Кайли Миноуг нарядилась в мерцающее платье Versace с узнаваемыми декоративными булавками и экстремально высоким разрезом от бедра (комплиментов в адрес бесконечных ног 53-летней певицы было немало). Дополнили образ классические лодочки, элегантный клатч Bvlgari и культовые украшения-«змеи».

Шэрон Стоун блистала в Dolce & Gabbana: силуэтное платье с фигурным лифом без бретелей — доказательство того, что все самое стильное просто. Дополнило образ колье, щедро усыпанное бриллиантами и увесистыми изумрудами, и миниатюрная сумка.

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