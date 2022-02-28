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Кайли Миноуг похвасталась точеными ногами на церемонии, а Шэрон Стоун — щедрыми изумрудами

В Милане состоялась церемония Bulgari BZero1 Aurora Awards, на которой собрались главные красотки шоу-бизнеса — и это несмотря на то что за внимание с мероприятием конкурировала проходящая в Санта-Монике премия Гильдии Киноактеров США. Редким (но метким) выходом вновь порадовала Кайли Миноуг, Шэрон Стоун позировала фотографам, демонстрируя фигуру со всех ракурсов, а Рита Ора не упускала возможности показать затейливый дизайн платья Stephane Rolland.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Миноуг

Фото: Dpa

Кайли Миноуг нарядилась в мерцающее платье Versace с узнаваемыми декоративными булавками и экстремально высоким разрезом от бедра (комплиментов в адрес бесконечных ног 53-летней певицы было немало). Дополнили образ классические лодочки, элегантный клатч Bvlgari и культовые украшения-«змеи».

Шэрон Стоун блистала в Dolce & Gabbana: силуэтное платье с фигурным лифом без бретелей — доказательство того, что все самое стильное просто. Дополнило образ колье, щедро усыпанное бриллиантами и увесистыми изумрудами, и миниатюрная сумка.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Кайли Миноуг

Dpa

Шэрон Стоун

Dpa

Тем временем на SAG Awards сияла Леди Гага в белоснежном платье Armani Privé, Селена Гомес хвасталась драгоценной «змеей» за 40 миллионов рублей, а Николь Кидман обнималась с мужем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa

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