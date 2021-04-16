«Галоши» Валерии, дырявый джемпер Снигирь и еще 5 странных покупок звезд

Этот модный артефакт некогда откопала в своем гардеробе Бритни Спирс. В последнее время поп-диве и так достается за стиль одежды и внешний вид: поклонники недоумевают, что происходит с любимой певицей. Брит рассказала, что эти Christian Louboutin из кожи питона были одной из ее первых брендовых покупок. Потратив 6 000 долларов на эту пару, звезда их даже ни разу не надела.

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