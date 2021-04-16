«Галоши» Валерии, дырявый джемпер Снигирь и еще 5 странных покупок звезд
Фото: Instagram @valeriya
Модные «галоши» Валерии и Насти Ивлеевой
Фото: Instagram @valeriya
Леопардовый принт Валерии определенно по душе, однако, не его обилие привлекло внимание хейтеров. На отдыхе в Дубае певица во всю выгуливала свой модный трофей — сабо Bold от Bottega Veneta в оттенке Butter («масло», — прим. ред.), которые на сайте модного Дома стоят 750 евро (около 68 500 рублей). Сравнивали трендовую пару с галошами и деревянными башмаками.
Фото: Instagram @nastyaivleeva
Чуть меньше спустила на актуальные «галоши» от JW Anderson Настя Ивлеева. Мюли Chain из текущей коллекции бренда отличаются слегка комичным силуэтом, брутальной цепью и круглой суммой на ценнике — около 40 000 рублей.
Туфли-«копыта» из 2000-х Бритни Спирс
Фото: Instagram @britneyspears
Этот модный артефакт некогда откопала в своем гардеробе Бритни Спирс. В последнее время поп-диве и так достается за стиль одежды и внешний вид: поклонники недоумевают, что происходит с любимой певицей. Брит рассказала, что эти Christian Louboutin из кожи питона были одной из ее первых брендовых покупок. Потратив 6 000 долларов на эту пару, звезда их даже ни разу не надела.
«Простреленный» джемпер Юлии Снигирь
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
На одну из столичных кинопремьер Юлия Снигирь пришла в total look от Prada. В главной роли — новое изобретение Миуччи Прада и Рафа Симонса — эффектный перфорированный джемпер из вискозы за 93 000 рублей. Тренд тут же разнесли в пух и прах, высмеивая модные лохмотья.
Купленная в переходе Burberry Анны Хилькевич
Фото: Instagram @annakhilkevich
Анна Хилькевич не отказывает себе в брендовых новинках, но сама однажды призналась, что на старте карьеры покупала подделки. Первым трофеем была клетчатая сумка Burberry, приобретенная в переходе. «Подлинность» аксессуара сразу рассекретили подруги из института.
Ремень Fendi на всю зарплату Ким Кардашьян
Фото: Globallook
В интервью для Vogue этот образ 2006 года Ким Кардашьян назвала самым провальным. Звезда призналась, что тогда она ходила на все вечеринки подряд, чтобы ее фотографировали. Накануне этого мероприятия Ким спустила все деньги на ремень и сапоги Fendi.
Фото: Instagram @kimkardashian
Теперь же Ким Кардашьян может позволить себе все, что угодно. Даже опаловые грилзы, усыпанные бриллиантами, на которые бизнесвумен потратила 18 000 долларов (около 1,5 миллиона рублей, — прим. ред.). Кстати, зубные украшения — еще один необычный тренд в кругах селебрити. Кто-то заказывает золотые накладки на резцы, а кто-то крепит клыки графа Дракулы к зубам перед выходом на красную дорожку. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Starface / Instagram
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