Хилькевич, Киркоров и другие звезды, которые носят подделки
Фото: Instagram @annakhilkevich
Среди обманутых, как сообщает Lenta.ru, — король гламура Филипп Киркоров, участница проекта «Холостяк» Виктория Короткова, и любитель «громких» имен Евгений Плющенко. При этом речь идет на о дешевых вариациях на тему дизайнерских вещей, а о точных копиях за десятки, а то и сотни тысяч рублей.
Анна Хилькевич сама призналась, что на старте карьеры носила подделки. Актриса рассказала, как купила клетчатую сумку Burberry в переходе, после чего пришла с ней в институт. Одна из ее подруг сразу заметила подвох: аксессуар был текстильным и плохого качества. Однажды звезда оказалась в центре скандала с известным мультибрендовым торговым домом столицы. Хилькевич утверждала, что ее обманули на 140 000 рублей и продали копию сумки Dolce & Gabbana.
Фото: Instagram @olololnew
Московская бизнесвумен Оксана Лаврентьева подарила своей дочери Алине алую сумку Hermès Birkin из своих запасов. Девушка отдала ее в ремонт в бутик бренда в Париже, после чего ей сообщили, что аксессуар — фейк. С владельцами подделок во Франции не церемонятся: за такое fashion-преступление можно и за решетку попасть. Оказалось, что некогда эту сумку продал Оксане Лаврентьевой известный ювелир Петр Аксенов под видом оригинала.
Фото: Instagram @alexanderarutyunov
Громкое недоразумение случилось и у Александра Арутюнова с ювелирным Домом Cartier. Дизайнер принес свои браслеты из коллекции Love на чистку, а консультант предположила, что один из них — подделка. Арутюнов тут же распространил историю в Сети, так как браслет был оригинальным. В результате — happy end: бренд извинился перед дизайнером.
Фото: Instagram
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