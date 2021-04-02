Хилькевич, Киркоров и другие звезды, которые носят подделки

Среди обманутых, как сообщает Lenta.ru, — король гламура Филипп Киркоров, участница проекта «Холостяк» Виктория Короткова, и любитель «громких» имен Евгений Плющенко. При этом речь идет на о дешевых вариациях на тему дизайнерских вещей, а о точных копиях за десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Анна Хилькевич сама призналась, что на старте карьеры носила подделки. Актриса рассказала, как купила клетчатую сумку Burberry в переходе, после чего пришла с ней в институт. Одна из ее подруг сразу заметила подвох: аксессуар был текстильным и плохого качества. Однажды звезда оказалась в центре скандала с известным мультибрендовым торговым домом столицы. Хилькевич утверждала, что ее обманули на 140 000 рублей и продали копию сумки Dolce & Gabbana.