Настя Ивлеева похвасталась модными «галошами» за 40 000 рублей

Последствия локдауна очевидны: дизайнеры все чаще делают ставку на комфорт, максимально приближая повседневные образы к домашним. На место фаворитов сезона претендуют мюли с брутальными цепями, отдаленно напоминающие голландские кломпы (деревянные башмаки, — прим. ред.). Не так давно для себя их приметила и Анастасия Ивлеева — а с этого момента поподробнее!