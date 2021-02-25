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Настя Ивлеева похвасталась модными «галошами» за 40 000 рублей

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Настя Ивлеева

Фото: Instagram @nastyaivleeva

Последствия локдауна очевидны: дизайнеры все чаще делают ставку на комфорт, максимально приближая повседневные образы к домашним. На место фаворитов сезона претендуют мюли с брутальными цепями, отдаленно напоминающие голландские кломпы (деревянные башмаки, — прим. ред.). Не так давно для себя их приметила и Анастасия Ивлеева — а с этого момента поподробнее!

Мюли Chain от британского бренда JW Anderson буквально захватили сердца и гардеробы модниц. Их вы узнаете сразу: слегка комичный силуэт, массивные кубинские цепи, мягкая кожа теленка и пробковая подошва. Ивлеева похвасталась остромодными «галошами», ведь смогла ухватить их, пока на онлайн-платформах им не присвоили статус sold out. Обзавестись такими же вы сможете за круглую сумму — около 40 000 рублей.

Настя Ивлеева

Фото: Instagram @nastyaivleeva

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Фото: Instagram

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