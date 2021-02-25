Настя Ивлеева похвасталась модными «галошами» за 40 000 рублей
Фото: Instagram @nastyaivleeva
Мюли Chain от британского бренда JW Anderson буквально захватили сердца и гардеробы модниц. Их вы узнаете сразу: слегка комичный силуэт, массивные кубинские цепи, мягкая кожа теленка и пробковая подошва. Ивлеева похвасталась остромодными «галошами», ведь смогла ухватить их, пока на онлайн-платформах им не присвоили статус sold out. Обзавестись такими же вы сможете за круглую сумму — около 40 000 рублей.
Фото: Instagram @nastyaivleeva
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Фото: Instagram
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