Очки-«фары» и леопардовые колготки: самые обсуждаемые образы Валерии

Для одного из прошлогодних выступлений в Кремлевском дворце Валерия выбрала силуэтное дизайнерское платье цвета золотистый металлик. И тут же получила оплеуху из едких комментариев в адрес декольте, которое, по мнению фолловеров, было слишком глубоким и не подходило под формат мероприятия.

Ранее мы рассказывали о самых провокационных образах Светланы Бондарчук. Подробнее читайте на Passion.ru.

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