Очки-«фары» и леопардовые колготки: самые обсуждаемые образы Валерии
Фото: Instagram @valeriya
Леопардовый total look + модные сабо
Фото: Instagram @valeriya
Валерия рассказала, как однажды, во время отдыха в Дубае, ей подарили маску, которая случайным образом подошла под принт платья. «Хищные» мотивы в образах певицы встречаются часто, но далеко не они привлекли внимание подписчиков. Дело было в обуви, которой звезда дополнила леопардовое платье с «драматичными» рукавами. Узнаваемые сабо от Bottega Veneta вызвали шквал насмешек: «Все было шик, пока не увидел обувь», «Ужасная обувь», «Туфли как копытца», «Туфли напоминают галоши».
«Хищные» колготки
Фото: Пресс-служба
И снова пятнистые мотивы: на этот раз — блуза, кокетливо расстегнутая на первые пуговицы, и леопардовые колготки. Для закрепления вау-эффекта — кожаные шорты, брутальные жокейские сапоги и экошуба. «Наймите уже себе стилиста!», «У меня плед точно такой же, как ваше пальто», «Перебор с леопардом», «А Васильев говорит, что леопард — это пошло», — возмущались в Сети.
Нескромная комбинация
«Валерия, это не ваше, не экспериментируйте», «Слишком для вас и вульгарно», «Это уже какой-то перебор», «Всегда была эталоном стиля и элегантности, а теперь и она туда же…», — такую реакцию вызвало провокационное фото, на котором Иосиф Пригожин запечатлел супругу в соблазнительном образе. Валерия похвасталась стройными ногами в ультракороткой комбинации из шелка цвета оливы и буквально взорвала Инстаграм. Дополнили наряд грубые ботинки, массивная цепь на шее и стильное кепи.
Очки-«фары»
Фото: Instagram @valeriya
Из-за селфи в остромодных очках затейливой формы от Christian Dior на Валерию обрушился шквал нелестных комментариев. С кем только не сравнивали певицу: и с дядей Федором из Простоквашино, и с черепахой Тортиллой. Кто-то провел параллель между стильным аксессуаром и автомобильными фарами, а кто-то написал: «Клевые телевизоры».
Слишком глубокое декольте
Фото: Instagram @valeriya
Для одного из прошлогодних выступлений в Кремлевском дворце Валерия выбрала силуэтное дизайнерское платье цвета золотистый металлик. И тут же получила оплеуху из едких комментариев в адрес декольте, которое, по мнению фолловеров, было слишком глубоким и не подходило под формат мероприятия.
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Фото: Instagram
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