Золотые зубы из 90-х и клыки Дракулы: самые необычные украшения звезд
Фото: Globallook
Бейонсе
Фото: Instagram @beyonce
Тренд на грилзы (анатомические накладки для зубов из драгоценных металлов) пришел к нам из гетто- и хип-хоп-культуры 80-х. В 2005-м клип Nelly Grillz буквально взорвал публику, аксессуар все чаще стал мелькать в образах селебрити на красных дорожках. Улыбаться во все грилзы обожают в семье Бейонсе и Jay-Z. Поп-дива, как добрая половина звездных коллег, заказывает их у парижского ювелирного дизайнера Долли Коэна.
Ким Кардашьян
Фото: Globallook
Новая эра грилз началась с Instagram Ким Кардашьян и рекламных кампаний для ее бренда косметики. У экс-супруги Канье Уэста их целая коллекция, а одни из самых роскошных — опаловые, с россыпью бриллиантов. Сияющие накладки для нижней челюсти, по данным Cosmopolitan, обошлись бизнесвумен около 18 000 долларов (около 1 400 000 рублей, — прим. ред.).
Моргенштерн
Фото: Instagram @morgen_shtern
Не отстает от коллег-рэперов и эпатажный Моргенштерн. Артист спустил на грилзы несколько миллионов рублей и носит их, не снимая. Кстати, по запросу «грилзы, как у Моргенштерна» можно найти и прикупить массу бюджетных вариантов.
Мадонна
Фото: Eastnews
В 2013-м золотыми грилзами обзавелась Мадонна, которая неустанно улыбалась на камеры и демонстрировала приобретение во всей красе. Казалось, что удивить чем-либо публику уже трудно, особенно после многочисленных провокационных выходок звезды. Но когда певица пришла на церемонию «Грэмми», вооруженная до зубов, на нее посыпался шквал критики.
Рианна
Фото: Instagram @badgalriri
Часто экспериментировала с аксессуаром Рианна, которая обожает зубные накладки необычных форм. Один из числа фаворитов — гибрид из грилз на два резца и серьги для пирсинга на нижней губе.
Джиджи Хадид
Фото: Dpa
В 2017 году Джиджи Хадид зажигала на подиуме Balmain в Париже. После показа все обсуждали нескромно выглядывающий из-под платья бюст модели, а на необычный аксессуар на губах мало кто обратил внимание. Такой «золотой поцелуй» — отличный аксессуар для тех, кто худеет к лету.
Фред Армизен
Фото: Eastnews
Американский актер Фред Армисен, по всей видимости, слишком увлекся фильмами о вампирах. Поэтому на красной дорожке «Эмми» в 2018 устрашал публику зловещей улыбкой с наращенными клыками.
Ранее мы рассказывали о самых забавных образах звезд, которые вызвали неоднозначную реакцию. Например, платье Кайли Дженнер сравнили с сеткой для картошки, а за леопардовый total look ее прозвали «Галей из продуктового». Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!