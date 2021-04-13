Золотые зубы из 90-х и клыки Дракулы: самые необычные украшения звезд

Американский актер Фред Армисен, по всей видимости, слишком увлекся фильмами о вампирах. Поэтому на красной дорожке «Эмми» в 2018 устрашал публику зловещей улыбкой с наращенными клыками.

Ранее мы рассказывали о самых забавных образах звезд, которые вызвали неоднозначную реакцию. Например, платье Кайли Дженнер сравнили с сеткой для картошки, а за леопардовый total look ее прозвали «Галей из продуктового». Подробности с фото — на Passion.ru.