Для дома, прогулок и не только: уютные образы для новогодних каникул
© Архивы пресс-служб
Целый день в пижаме
Рецепт, который поможет выдохнуть после праздничной суеты прост: объятия любимой пижамы, новый сериал и чашечка ароматного детокс-латте. В день тотального релакса советуем освободиться от назойливых мыслей о делах, а в мессенджерах отвечать лишь на поздравления. И главное — займитесь бьюти-рутиной! Пусть главным пунктом в ней станет здоровый сон, на страже которого всегда готовы оказаться забавные маски для сна.
Порадовать бойфренда
Следующий пункт нашего чек-листа — радовать, удивлять и баловать. Можно вторую половинку, а лучше — себя. Пора извлекать из дальнего ящика «парадный» комплект белья, который вы так старательно берегли для «особого случая». Отличная новость: он настал! Начинаем с атмосферы: пенная ванна, ароматические свечи, любимые домашние spa-ритуалы, расслабляющая музыка. Далее — нежные прикосновения шелкового кимоно и главный герой программы — ваш выход в дерзком кружеве.
На прогулку
Время наедине с собой и близкими ценно, но и о жизни за пределами вашей домашней вселенной забывать не стоит. Для тех, в чей список важных дел встраиваются прогулки с детьми, питомцами и просто выходы на чашку какао из кофейни неподалеку, мы составили чек-лист мастхэвов. Номер один — ультрамягкий спортивный костюм из свитшота свободного силуэта и джоггеров. К нему — футуристичные хайтопы и максимально яркую дутую куртку с вместительными карманами.
© Джиджи Хадид / Instagram @gigihadid
Для этих целей спортивной двойкой лазурного цвета обзавелась и Джиджи Хадид, которая пробует себя в роли мамы. Модель составила расслабленный образ с уютным кардиганом крупной вязки, шапкой-бини и уггами цвета карамели.
© Перниль Тейсбек / Instagram @pernilleteisbaek
Известная скандинавская модница и молодая мама Перниль Тейсбек сделала ставку на нейтральные кремовые оттенки, которые замиксовала в нежный family look.
© Алисия Родди / Instagram @lissyroddy
А модный инфлюенсер Алисия Родди показала, как получить от образа максимальный комфорт без ущерба для стиля. Стопроцентным попаданием в тренд стал гиперобъемный пуховик и вместительная сумка с фактурой Teddy Bear.
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_Фото: архивы пресс-служб, Instagram lissyroddy / pernilleteisbaek / gigihadid _
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