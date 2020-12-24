Уроки стиля
Опубликовано 24 декабря 2020, 10:30
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Для дома, прогулок и не только: уютные образы для новогодних каникул

Впереди череда долгих каникул, и это действительно стоит того, чтобы напрячь все силы в конце декабря. События 2020-го заставили нас посмотреть на жизненный уклад под другим углом, научив ценить уют и замечать мелочи, на которые в круговороте событий не хватало времени. Домашний гардероб теперь может смело конкурировать с повседневным, причем как по стилю, так и по размаху. Вместо вечерних платьев глаз радуют пижамы, а в туфлях на шпильке мы все чаще дефилируем по кухне, а не вдоль танцпола. Специально для грядущих выходных мы подобрали несколько идей на все случаи жизни — берем на карандаш!
Для дома, прогулок и не только: уютные образы для новогодних каникул

© Архивы пресс-служб

Целый день в пижаме

1. Маска Mesaltera Sleeping Mask, 2 360 руб. 2. Маска для сна Hunkemöller, цена по запросу. 3. Пижама Women'secret, цена по запросу. 4. Функциональный латте Re-Feel, 1 580 руб. 5. Тапки Oysho, 1 999 руб.
  1. Маска Mesaltera Sleeping Mask, 2 360 руб. 2. Маска для сна Hunkemöller, цена по запросу. 3. Пижама Women'secret, цена по запросу. 4. Функциональный латте Re-Feel, 1 580 руб. 5. Тапки Oysho, 1 999 руб.

© Архивы пресс-служб

Рецепт, который поможет выдохнуть после праздничной суеты прост: объятия любимой пижамы, новый сериал и чашечка ароматного детокс-латте. В день тотального релакса советуем освободиться от назойливых мыслей о делах, а в мессенджерах отвечать лишь на поздравления. И главное — займитесь бьюти-рутиной! Пусть главным пунктом в ней станет здоровый сон, на страже которого всегда готовы оказаться забавные маски для сна.

Порадовать бойфренда

1. Трусы Le Journal Intime, 3 745 руб. 2. Бра Le Journal Intime, 3 445 руб. 3. Уход для контура глаз и губ Filorga, 6 850 руб. 4. Халат Kiki de Montparnasse, 67 889 руб. 5. Диффузор Etro, 25 200 руб.
  1. Трусы Le Journal Intime, 3 745 руб. 2. Бра Le Journal Intime, 3 445 руб. 3. Уход для контура глаз и губ Filorga, 6 850 руб. 4. Халат Kiki de Montparnasse, 67 889 руб. 5. Диффузор Etro, 25 200 руб.

© Архивы пресс-служб

Следующий пункт нашего чек-листа — радовать, удивлять и баловать. Можно вторую половинку, а лучше — себя. Пора извлекать из дальнего ящика «парадный» комплект белья, который вы так старательно берегли для «особого случая». Отличная новость: он настал! Начинаем с атмосферы: пенная ванна, ароматические свечи, любимые домашние spa-ритуалы, расслабляющая музыка. Далее — нежные прикосновения шелкового кимоно и главный герой программы — ваш выход в дерзком кружеве.

На прогулку

1. Ботинки Skechers, 7 499 руб. 2. Свитшот 12Storeez, 4 980 руб. 3. Куртка Yves Salomon, цена по запросу. 4. Шапка Reebok, 1 199 руб. 5. Брюки 12Storeez, 5 980 руб.
  1. Ботинки Skechers, 7 499 руб. 2. Свитшот 12Storeez, 4 980 руб. 3. Куртка Yves Salomon, цена по запросу. 4. Шапка Reebok, 1 199 руб. 5. Брюки 12Storeez, 5 980 руб.

© Архивы пресс-служб

Время наедине с собой и близкими ценно, но и о жизни за пределами вашей домашней вселенной забывать не стоит. Для тех, в чей список важных дел встраиваются прогулки с детьми, питомцами и просто выходы на чашку какао из кофейни неподалеку, мы составили чек-лист мастхэвов. Номер один — ультрамягкий спортивный костюм из свитшота свободного силуэта и джоггеров. К нему — футуристичные хайтопы и максимально яркую дутую куртку с вместительными карманами.

© Джиджи Хадид / Instagram @gigihadid

Для этих целей спортивной двойкой лазурного цвета обзавелась и Джиджи Хадид, которая пробует себя в роли мамы. Модель составила расслабленный образ с уютным кардиганом крупной вязки, шапкой-бини и уггами цвета карамели.

© Перниль Тейсбек / Instagram @pernilleteisbaek

Известная скандинавская модница и молодая мама Перниль Тейсбек сделала ставку на нейтральные кремовые оттенки, которые замиксовала в нежный family look.

© Алисия Родди / Instagram @lissyroddy

А модный инфлюенсер Алисия Родди показала, как получить от образа максимальный комфорт без ущерба для стиля. Стопроцентным попаданием в тренд стал гиперобъемный пуховик и вместительная сумка с фактурой Teddy Bear.

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_Фото: архивы пресс-служб, Instagram lissyroddy / pernilleteisbaek / gigihadid _

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