Для дома, прогулок и не только: уютные образы для новогодних каникул

А модный инфлюенсер Алисия Родди показала, как получить от образа максимальный комфорт без ущерба для стиля. Стопроцентным попаданием в тренд стал гиперобъемный пуховик и вместительная сумка с фактурой Teddy Bear.

Еще не успели купить подарки? Полезный гид из 97 идей сюрпризов для родных, друзей и коллег уже на Passion.ru.