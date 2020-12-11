Для мамы, подруги и не только: 97 новогодних подарков на любой вкус и бюджет

В этом году бренды подготовили к празднику огромное количество различных косметических наборов – как со средствами для ухода, так и с декоративной косметикой, и все они на удивление хороши. Также обратите внимание на различные парфюмированные свечи и диффузоры – все мы в уходящем году особенно много времени проводили дома, и эта тенденция сохранится минимум до весны, потому атмосфера в помещении особенно важны, а ничто так не создаст праздничное настроение, как пламя огня и аромат цитрусовых и хвои. Ну и, не сбрасывайте со счетов варианты для совместного времяпрепровождения – они будут как нельзя кстати.