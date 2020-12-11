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Для мамы, подруги и не только: 97 новогодних подарков на любой вкус и бюджет

Марафон по подготовке к новогодним праздникам объявляем открытым! Миссия номер один — купить подарки близким и друзьям и не забыть порадовать себя. Сделать ее выполнимой поможет наш гид по сюрпризам для родных и близких. А если начать составлять список покупок прямо сейчас, можно избежать предпраздничной суеты и уделить время удовольствиям: например, посетить спа, сделать маникюр или уход для волос. Кстати, это мы тоже предусмотрели!

Для мамы и сестры

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Лимитированная рождественская коллекция косметики от Givenchy. Новая коллекция от культового французского бренда получилась по-настоящему праздничной. Она посвящена звездам, которые всегда освещают путь тем, кто идет по жизни с широко открытыми глазами. В нее вошли: палетка теней Black To Light, в которую вошли три оттенка с матовым и атласным финишем (жемчужно-белый, серебряный и антацитовый оттенки); 2 оттенка помад Le Rouge и Le Rouge Deep Velvet, финишное покрытие для губ L’Interdit Lip Top Coat; легендарная пудра для лица Prisme Libre. Коллекция выглядит по-настоящему праздничной благодаря стильным сверкащюим, как звезды, футлярам. Цена: палетка теней для глаз Black To Light – 5390 рублей; Помады Le Rouge и Le Rouge Deep Velvet – 3020 рублей; финишное покрытие для губ L'Interdit Lip Top Coat – 2560 рублей; пудра для лица Prisme Libre – 4 670 рублей.

Выбрать подарок для самых близких людей, как правило, задача не из легких, однако мы советуем вам присмотреться к разнообразным лимитированным коллекциям косметики, которые в большом количестве появляются в магазинах перед праздниками. Также отличным вариантом станут различные сертификаты на маникюр-педикюр или в спа, ведь нет ничего приятнее, чем дать своим самым родным возможность немного расслабиться на длинных выходных.

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Кимоно Genny, 49 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

2020-й заставил нас провести полную ревизию домашнего гардероба, нижнего белья и одежды для сна. Мы стали ценить уют не меньше, чем возможность разодеться в пух и прах и отправиться на вечеринку до рассвета. Сюрпризы, которые точно порадуют — определенно те, что связаны с приятными тактильными ощущениями и домашним теплом. Халаты из натурального шелка, нежные кружевные комплекты, пушистые тапочки и свитеры из мягкой овечьей шерсти — абсолютные и вневременные мастхэвы.

Для любимого мужчины

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Подарочный набор Fêtes en Hermès 2020 от Hermès. В набор входят культовая туалетная вода Terre d’Hermès в объеме 100 мл и travel-миниатюра в объеме 12,5 мл, которую удобно брать с собой в путешествия и командировки, а также парфюмированный лосьон после бритья. Средства упакованы в праздничную коробку, украшенную принтом, позаимствованным с шелкового платка-каре Пьера Мари La Source de Pégase («Родник Пегаса»). Цена: 9300 рублей.

Хороший парфюм уже давно превратился в традиционный подарок представителям сильной половины человечества, не стоит его списывать со счетов и в этом году. Однако обратите внимание и на различные косметические наборы, ведь не только женская, но и мужская кожа нуждается в регулярном уходе. А если ваша вторая половина категорически против средств для лица на его половине полки в ванной, присмотритесь к ортопедической подушке, ведь сон для сохранения красоты не менее важен, чем крем.

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Джемпер Ballantyne Frame (Галереи «Времена Года»), 132 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сезонные подарки никогда не проигрывают, и возглавляют список джемперы с затейливым паттерном, теплые фланелевые пижамы, кашемировые шарфы, объятия которых будут всегда напоминать о вас. Делайте ставку на практичность: ударопрочные часы, вместительные дорожные или спортивные сумки, кожаные портмоне со множеством отделений для кредитных карт и визиток, кроссовки футуристичных форм определенно стоит взять на вооружение.

Для подруги

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Коллекция макияжа My Clarins от Clarins. В состав новой коллекции входят 5 средств, необходимых для создания нежного естественного образа: жидкий хайлайтер, кремовые румяна в двух оттенках, палитра для бровей, блески для губ в двух оттенках и бальзам, усиливающий цвет губ. В состав всех средств входит коктейль из полезных ингредиентов, включающий органическое масло какао и органическое масло клюквы, а также экстракт ягод годжи. Цена: жидкий хайлайтер My Clarins – 1490 рублей, кремовые румяна в стике – 1350 рублей, палитра для бровей – 1600 рублей, блеск для губ – 1300 рублей, бальзам, усиливающий цвет губ – 1100 рублей.

В этом году бренды подготовили к празднику огромное количество различных косметических наборов – как со средствами для ухода, так и с декоративной косметикой, и все они на удивление хороши. Также обратите внимание на различные парфюмированные свечи и диффузоры – все мы в уходящем году особенно много времени проводили дома, и эта тенденция сохранится минимум до весны, потому атмосфера в помещении особенно важны, а ничто так не создаст праздничное настроение, как пламя огня и аромат цитрусовых и хвои. Ну и, не сбрасывайте со счетов варианты для совместного времяпрепровождения – они будут как нельзя кстати.

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Бра Hunkemöller, 2 699 руб. Трусы Hunkemöller, 1199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В выборе подарка подруге отпустите фантазию и смело отправляйтесь на охоту за настоящими диковинками. Беспроигрышный ход — комплект кружевного белья, пояс, чулки (ее бойфренд точно вас поблагодарит). Помним и о милых мелочах: уютные аксессуары, будь то варежки с забавным признанием «Дорогой Санта, я была непослушной», шелковая маска для сна, футболка с принтом по мотивам Боттичелли точно порадуют. Всегда оригинальный презент — винтаж: с душой и смыслом.

Для коллеги

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Диффузор ароматический «Грейпфрут» Lacrosse от Ambientair. Аромат для дома изготовлен на основе натуральных масел и дополнен тростниковыми палочками. Наполняет помещение свежим цитрусовым запахом – идеально для праздничного настроения. Для применения следует установить палочки внутрь флакона. Масла начнут постепенно впитываться в бамбук, распространяя мягкий аромат. Интенсивность запаха можно регулировать количеством элементов: чем их больше, тем сильнее аромат. После того, как палочки впитают аромат, их можно разложить в разных комнатах по всему дому. Цена: 2450 рублей.

Наборы для снятия стресса или проведения спа-ритуалов на дому, различные маски и кремы для возвращения сияющего цвета лица, соли для ванной и парфюмы – в общем, все, что поможет расслабиться и создать атмосферу праздника, станет отличным подарком для людей, с которыми вы рука об руку работаете каждый день.

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Чехол для смартфона Karl Lagerfeld, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Игра «Тайный Санта» не застанет врасплох тех, кто в офисе. Поздравить коллег можно забавными носками с рождественскими оленями, защитной маской с напоминанием о соблюдении дистанции, теплыми перчатками и шарфами с которыми всегда просто противостоять капризам погоды. В качестве подарка шефу можно рассмотреть стильный картхолдер или визитницу, классическое (или причудливой формы) портмоне или аксессуары для гаджетов.

Для себя

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Лимитированная рождественская коллекция свечей «Чудесные животные» от diptyque. В честь Рождества и Нового Года бренд и художник Уго Гаттони создали новую зимнюю сказку, в которой 3 волшебных зверя, которые сбегают со своих постаментов в заснеженный Париж. Каждая из трех свечей рассказывает историю их приключений своим ароматом и иллюстрацией. В коллекции – свеча с цветочно-пряным, пряно-смолистым и свеже-древесным ароматом. Цена: по запросу.

В предпраздничной суете и поиске подарков любимым и друзьям не стоит забывать о себе любимой. Подумайте, о чем вы давно мечтали, но все никак не собрались себе купить? Вспомнили? А теперь идите и купите! Возможно, вам давно хотелось сделать генетический бьюти-тест, купить новый стайлер или новый крем? А если вы еще не определились, приобретите себе сертификат на уходовые процедуры или абонемент в фитнес – новую жизнь с нового года начинать даже приятнее, чем с понедельника.

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Босоножки Rene Caovilla, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Перевернуть страницу и вступить в новый год определенно стоит в новой паре туфель. Оставьте базу на каждый день и порадуйте себя чем-то в формате экстра — с максимальным количеством блеска, кристаллов, бантов. Новогодний образ — отличный подарок. К тому же, за новыми туфлями всегда следует сумочка, платье и обязательно пара украшений!

Уже придумали, в чем встречать Новый год? Ограничения, связанные с распространением вируса, — не повод не наряжаться! Стильные идеи образов для вечеринок дома уже на Passion.ru.

Фото: depositphotos / архивы пресс-служб

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