Для мамы, подруги и не только: 97 новогодних подарков на любой вкус и бюджет
Для мамы и сестры
Выбрать подарок для самых близких людей, как правило, задача не из легких, однако мы советуем вам присмотреться к разнообразным лимитированным коллекциям косметики, которые в большом количестве появляются в магазинах перед праздниками. Также отличным вариантом станут различные сертификаты на маникюр-педикюр или в спа, ведь нет ничего приятнее, чем дать своим самым родным возможность немного расслабиться на длинных выходных.
Фото: Архивы пресс-служб
2020-й заставил нас провести полную ревизию домашнего гардероба, нижнего белья и одежды для сна. Мы стали ценить уют не меньше, чем возможность разодеться в пух и прах и отправиться на вечеринку до рассвета. Сюрпризы, которые точно порадуют — определенно те, что связаны с приятными тактильными ощущениями и домашним теплом. Халаты из натурального шелка, нежные кружевные комплекты, пушистые тапочки и свитеры из мягкой овечьей шерсти — абсолютные и вневременные мастхэвы.
Для любимого мужчины
Хороший парфюм уже давно превратился в традиционный подарок представителям сильной половины человечества, не стоит его списывать со счетов и в этом году. Однако обратите внимание и на различные косметические наборы, ведь не только женская, но и мужская кожа нуждается в регулярном уходе. А если ваша вторая половина категорически против средств для лица на его половине полки в ванной, присмотритесь к ортопедической подушке, ведь сон для сохранения красоты не менее важен, чем крем.
Фото: Архивы пресс-служб
Сезонные подарки никогда не проигрывают, и возглавляют список джемперы с затейливым паттерном, теплые фланелевые пижамы, кашемировые шарфы, объятия которых будут всегда напоминать о вас. Делайте ставку на практичность: ударопрочные часы, вместительные дорожные или спортивные сумки, кожаные портмоне со множеством отделений для кредитных карт и визиток, кроссовки футуристичных форм определенно стоит взять на вооружение.
Для подруги
В этом году бренды подготовили к празднику огромное количество различных косметических наборов – как со средствами для ухода, так и с декоративной косметикой, и все они на удивление хороши. Также обратите внимание на различные парфюмированные свечи и диффузоры – все мы в уходящем году особенно много времени проводили дома, и эта тенденция сохранится минимум до весны, потому атмосфера в помещении особенно важны, а ничто так не создаст праздничное настроение, как пламя огня и аромат цитрусовых и хвои. Ну и, не сбрасывайте со счетов варианты для совместного времяпрепровождения – они будут как нельзя кстати.
Фото: Архивы пресс-служб
В выборе подарка подруге отпустите фантазию и смело отправляйтесь на охоту за настоящими диковинками. Беспроигрышный ход — комплект кружевного белья, пояс, чулки (ее бойфренд точно вас поблагодарит). Помним и о милых мелочах: уютные аксессуары, будь то варежки с забавным признанием «Дорогой Санта, я была непослушной», шелковая маска для сна, футболка с принтом по мотивам Боттичелли точно порадуют. Всегда оригинальный презент — винтаж: с душой и смыслом.
Для коллеги
Наборы для снятия стресса или проведения спа-ритуалов на дому, различные маски и кремы для возвращения сияющего цвета лица, соли для ванной и парфюмы – в общем, все, что поможет расслабиться и создать атмосферу праздника, станет отличным подарком для людей, с которыми вы рука об руку работаете каждый день.
Фото: Архивы пресс-служб
Игра «Тайный Санта» не застанет врасплох тех, кто в офисе. Поздравить коллег можно забавными носками с рождественскими оленями, защитной маской с напоминанием о соблюдении дистанции, теплыми перчатками и шарфами с которыми всегда просто противостоять капризам погоды. В качестве подарка шефу можно рассмотреть стильный картхолдер или визитницу, классическое (или причудливой формы) портмоне или аксессуары для гаджетов.
Для себя
В предпраздничной суете и поиске подарков любимым и друзьям не стоит забывать о себе любимой. Подумайте, о чем вы давно мечтали, но все никак не собрались себе купить? Вспомнили? А теперь идите и купите! Возможно, вам давно хотелось сделать генетический бьюти-тест, купить новый стайлер или новый крем? А если вы еще не определились, приобретите себе сертификат на уходовые процедуры или абонемент в фитнес – новую жизнь с нового года начинать даже приятнее, чем с понедельника.
Фото: Архивы пресс-служб
Перевернуть страницу и вступить в новый год определенно стоит в новой паре туфель. Оставьте базу на каждый день и порадуйте себя чем-то в формате экстра — с максимальным количеством блеска, кристаллов, бантов. Новогодний образ — отличный подарок. К тому же, за новыми туфлями всегда следует сумочка, платье и обязательно пара украшений!
Уже придумали, в чем встречать Новый год? Ограничения, связанные с распространением вируса, — не повод не наряжаться! Стильные идеи образов для вечеринок дома уже на Passion.ru.
Фото: depositphotos / архивы пресс-служб
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