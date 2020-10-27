Правила, которым надо следовать в 25, чтобы быть здоровым и красивым в 60 лет
И, что еще важнее, мы также приходим к пониманию, что заботиться о своем здоровье и красоте нужно начинать как можно раньше, именно тогда есть шанс в 70 лет выглядеть как дизайнер Вера Вонг. Редакция Passion.ru решила разобраться, какие правильные привычки нужно привить себе в юности, чтобы не стареть и оставаться здоровыми до зрелого возраста.
Правило 1. Сбалансированное питание
Да-да, таблетку вечной молодости еще не изобрели, потому начинать надо с основ, а именно с коррекции рациона. Заботиться о питании полезно как с эстетической точки зрения, так и для поддержания здоровья организма в целом. Диеты — это вред, а вот рацион, включающий в себя максимальное количество питательных веществ, — то, что нужно. Делайте свое меню разнообразным, следите за количеством калорий, которое вы потребляете и тратите ежедневно, корректируйте его в соответствии с вашей физической нагрузкой.
Также рекомендуется получать достаточное количество белковых продуктов (это, например, мясо, рыба, яйца), не пропускать завтрак, съедать минимум 500 граммов овощей, фруктов и ягод ежедневно, соблюдать питьевой режим.
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Правило 2. Регулярные физические нагрузки
Правильное питание и спорт идут рука об руку. Есть множество исследований, которые подтверждают, что регулярные физические нагрузки благоприятно сказываются на здоровье и даже в долгосрочной перспективе способны продлить жизнь. Речь идет о физической активности в целом, а не о каком-то конкретном виде спорта: это может быть бег, пилатес, зарядка или даже просто ходьба. Выбирайте то, что вам больше по душе: и интенсивные тренировки, и легкие нагрузки (минимум 150 минут в неделю) будут одинаково эффективны. Важно понимать, что спорт нужен не столько для того, чтобы похудеть или получить красивое тело, сколько для поддержания здоровья и иммунитета. Заниматься им следует регулярно на протяжении всей жизни.
Правило 3. Регулярная диагностика организма
Сейчас превентивная медицина — общемировой тренд. Это такой подход, при котором вы не просто лечите свои заболевания, но стараетесь их по возможности предотвратить. А для того чтобы это можно было сделать, нужно проходить регулярные проверки организма, или, другими словами, чекапы. На сегодняшний день существует несколько видов чекапов — все они мониторят разные показатели здоровья, внимательно изучите те, что есть на рынке, а также проанализируйте потребности вашего организма и выберете подходящие. Обязательно обсудите со своим лечащим врачом возможные «слабые» стороны вашего организма и регулярно их контролируйте.
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Не игнорируйте прием БАДов, но, прежде чем начать их пить, обязательно сдайте анализы и проконсультируйтесь с доктором. Обязательно стоит проверять показатели следующих витаминов и микроэлементов в организме: D, В1, В6, В9, В12, А, Е, К, а также железа, йода, магния, кальция, селена, калия, натрия. Как правило, в рамках чекапов можно получить подобные рекомендации от специалистов.
Тем же, кто находится на «продвинутом» уровне заботы о своем здоровье, может быть интересно сделать генетический анализ и узнать свои наследственные риски.
Правило 4. Выстроенный режим жизни
В английском языке есть очень удачная фраза work-life balance («баланс жизни и работы») — это именно то, о чем всегда важно помнить. Необходимо организовать свое время так, чтобы успевать и работать, и отдыхать. Трудоголизм — это не про здоровье, от переработок и стресса может возникнуть много проблем с ментальным и физическим самочувствием, особенно в старшем возрасте. Это в 30 лет нам кажется, что мы можем работать до изнеможения, но, поверьте, все результаты подобных «перекосов» вы ощутите в 40 и 50. Поэтому обязательно уделяйте время себе, отдыху, семье, развитию, общению с друзьями и близкими, своим хобби и увлечениям.
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Правило 5. Забота об эмоциональном состоянии
Если внимательно посмотреть на женщин старше 60 лет, которые привлекают наше внимание, то будет понятно, что, кроме внешнего вида, у них много жизненной энергии, силы, внутреннего огня. Именно это вместе со здоровьем и красотой нужно поддерживать, чтобы все прожитые года не ложились тяжким грузом на ваши плечи. Поэтому по возможности стоит посещать психолога, работать с эмоциональными зажимами, медитировать, всегда видеть перед собой цели и стремления.
Правило 6. Регулярный уход за кожей
Наверное, не стоит лишний раз повторять о том, насколько важно посещать косметолога и ухаживать за кожей, здесь также работает принцип «превентивности», о котором говорилось ранее. Нельзя начать бьюти-рутину только в 60 — если до этого вы ничего не делали, вам поможет только круговая подтяжка лица. О коже нужно заботиться и в 20, и в 30 лет. Чему нужно уделить особое внимание: очищению, а также питанию и увлажнению кожи. Обязательный «секретный ингредиент» — SPF каждый день, даже в зимнее время. После 30 лет также рекомендуется практиковать фейсфитнес или фейсбилдинг, есть много разных определений, но их суть в том, что это комплекс упражнений для мышц лица, которые приведут их в тонус. Благодаря этому подтягивается и кожа, на ней меньше образуются складки и заломы.
Правило 7. Активная мозговая деятельность
Быстрый ум — признак молодости, поэтому лучше как можно дольше поддерживать его таким. Если у вас интеллектуальная работа, это отлично, если нет, то стоит обязательно заниматься своим развитием — смотреть хорошее кино, читать, учить языки, стихи, играть в интеллектуальные игры, осваивать технологии, быть в курсе новостной повестки.
Обязательно обратите внимание, что все эти правила должны работать в совокупности, нельзя работать с косметологом и забыть про питание или заниматься спортом и не заниматься эмоциональным здоровьем. Также по возможности стоит наблюдаться у одних и тех же специалистов, это касается как врачей, так и косметолога. Это важно, так как один специалист помнит ваши проблемы, задачи, когда он ведет вас на протяжении длительно времени, то может отслеживать все особенности вашего организма — подобное взаимодействие со специалистами всегда эффективнее.
Фото: depositphotos
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