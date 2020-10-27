Правила, которым надо следовать в 25, чтобы быть здоровым и красивым в 60 лет

Правильное питание и спорт идут рука об руку. Есть множество исследований, которые подтверждают, что регулярные физические нагрузки благоприятно сказываются на здоровье и даже в долгосрочной перспективе способны продлить жизнь. Речь идет о физической активности в целом, а не о каком-то конкретном виде спорта: это может быть бег, пилатес, зарядка или даже просто ходьба. Выбирайте то, что вам больше по душе: и интенсивные тренировки, и легкие нагрузки (минимум 150 минут в неделю) будут одинаково эффективны. Важно понимать, что спорт нужен не столько для того, чтобы похудеть или получить красивое тело, сколько для поддержания здоровья и иммунитета. Заниматься им следует регулярно на протяжении всей жизни.

Правило 3. Регулярная диагностика организма

Сейчас превентивная медицина — общемировой тренд. Это такой подход, при котором вы не просто лечите свои заболевания, но стараетесь их по возможности предотвратить. А для того чтобы это можно было сделать, нужно проходить регулярные проверки организма, или, другими словами, чекапы. На сегодняшний день существует несколько видов чекапов — все они мониторят разные показатели здоровья, внимательно изучите те, что есть на рынке, а также проанализируйте потребности вашего организма и выберете подходящие. Обязательно обсудите со своим лечащим врачом возможные «слабые» стороны вашего организма и регулярно их контролируйте.