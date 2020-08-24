Идеальное нижнее белье, базовые цвета и не только: как сделать повседневные образы соблазнительными

В понимание соблазнительности каждый вкладывает свое: кто-то ищет ее внутри, а для кого-то способы ее выражения внешние — броские принты, запредельно высокие шпильки и помада сочного оттенка rouge. Мода в ее современном прочтении уповает абсолютную свободу, и главное — обозначить границы собственной зоны комфорта. Внутренний флирт может завоевывать сердца, прорываясь через мешковатые треники и обычную футболку. А иногда для него нужна другая обложка. Вопрос остается открытым, но мы попробуем показать, какие детали помогут вам всегда чувствовать себя на все сто.