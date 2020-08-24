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Идеальное нижнее белье, базовые цвета и не только: как сделать повседневные образы соблазнительными

В понимание соблазнительности каждый вкладывает свое: кто-то ищет ее внутри, а для кого-то способы ее выражения внешние — броские принты, запредельно высокие шпильки и помада сочного оттенка rouge. Мода в ее современном прочтении уповает абсолютную свободу, и главное — обозначить границы собственной зоны комфорта. Внутренний флирт может завоевывать сердца, прорываясь через мешковатые треники и обычную футболку. А иногда для него нужна другая обложка. Вопрос остается открытым, но мы попробуем показать, какие детали помогут вам всегда чувствовать себя на все сто.

Рубашка oversize + боди

  1. Мюли Ekonika, 3 990 руб. 2. Сумка Topshop, 1 650 руб. 3. Боди Hunkemöller, цена по запросу. 4. Серьги «Ювелирочка», 8 861 руб. 5. Рубашка H&M, 2 999 руб. 6. Джинсы Levi's, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободная рубашка из плотного хлопка — секретное оружие, некогда позаимствованное в мужском арсенале, которое способно сводить с ума. Если после дня в офисе намечается вечеринка — захватите с собой черное боди из дерзкого полупрозрачного кружева и дополните им образ. При этом рубашку можно завязать на талии или слегка небрежно заправить за пояс и обязательно расстегнуть первые несколько пуговиц. Рифмуем дуэт с прямыми джинсами высокой посадки, добавляем пару мюли на миниатюрном каблуке и фигурную сумку. Запастись рекомендуем и броскими стейтмент-украшениями — остромодное колье-цепь и серьги-шандельеры обеспечат точное попадание в тред.

Классические брюки + микротоп

  1. Сумка Bulgari, цена по запросу. 2. Топ Plutokrat, цена по запросу. 3. Тренч SILVASHI, 14 500 руб. 4. Брюки Mango, 4 999 руб. 5. Сабо Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Вторая тактика, которую стоит взять на заметку — особо актуальные в этом сезоне микротопы, которые уверенно претендуют на место в базовом гардеробе. И не зря, ведь их удобно миксовать и с брючными костюмами, и с объемными кардиганами, и с тренчами. Чтобы гармонично вписать смелую деталь в образ советуем сочетать ее с классическими брюками ультравысокой посадки. Тот самый случай, когда эффект бесконечных ног достигается и без каблуков — пары лаконичных сабо из кожи будет достаточно.

Комбинезон-спецовка + шпильки

  1. Сумка Mango, 4 999 руб. 2. Серьги Wanna? Be! (poisondrop.ru), 2 000 руб. 3. Бра Victoria's Secret, цена по запросу. 4. Комбинезон «Снежная Королева», 1 990 руб. 5. Туфли 8 by Yoox, 8 930 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободный комбинезон в духе рабочей униформы может стать идеальным вариантом для свиданий и вечерних коктейлей, и вот почему. Элементы милитари в женском гардеробе проигрывают редко, даже если речь о грубых материалах, крупных накладных карманах и массивной металлической фурнитуре. Эту модную гипотезу доказала Памела Андерсон — одна из самых желанных звезд Голливуда. Звезда «Спасателей Малибу» показала, как обыграть комбез, и мы заимствуем ее способ, добавляя лодочки на шпильках смелой высоты, сумку-багет на брутальной цепочке и акцентируем аутфит бижутерией. В ход снова идут базовые цвета — глубокий хаки, классический черный и блеск драгметаллов.

Памела Андерсон / Instagram @pamelaanderson

Правильно подобранная база — модная константа любого гардероба, о которой сказано немало. Готовясь к осеннему сезону, обратите внимание на идеальные черные брюки, а варианты их сочетаний советуем подсмотреть у главных фэшионисток с разных уголков мира. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб, Instagram

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