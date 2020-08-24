Идеальное нижнее белье, базовые цвета и не только: как сделать повседневные образы соблазнительными
Рубашка oversize + боди
Фото: Архивы пресс-служб
Свободная рубашка из плотного хлопка — секретное оружие, некогда позаимствованное в мужском арсенале, которое способно сводить с ума. Если после дня в офисе намечается вечеринка — захватите с собой черное боди из дерзкого полупрозрачного кружева и дополните им образ. При этом рубашку можно завязать на талии или слегка небрежно заправить за пояс и обязательно расстегнуть первые несколько пуговиц. Рифмуем дуэт с прямыми джинсами высокой посадки, добавляем пару мюли на миниатюрном каблуке и фигурную сумку. Запастись рекомендуем и броскими стейтмент-украшениями — остромодное колье-цепь и серьги-шандельеры обеспечат точное попадание в тред.
Классические брюки + микротоп
Фото: Архивы пресс-служб
Вторая тактика, которую стоит взять на заметку — особо актуальные в этом сезоне микротопы, которые уверенно претендуют на место в базовом гардеробе. И не зря, ведь их удобно миксовать и с брючными костюмами, и с объемными кардиганами, и с тренчами. Чтобы гармонично вписать смелую деталь в образ советуем сочетать ее с классическими брюками ультравысокой посадки. Тот самый случай, когда эффект бесконечных ног достигается и без каблуков — пары лаконичных сабо из кожи будет достаточно.
Комбинезон-спецовка + шпильки
Фото: Архивы пресс-служб
Свободный комбинезон в духе рабочей униформы может стать идеальным вариантом для свиданий и вечерних коктейлей, и вот почему. Элементы милитари в женском гардеробе проигрывают редко, даже если речь о грубых материалах, крупных накладных карманах и массивной металлической фурнитуре. Эту модную гипотезу доказала Памела Андерсон — одна из самых желанных звезд Голливуда. Звезда «Спасателей Малибу» показала, как обыграть комбез, и мы заимствуем ее способ, добавляя лодочки на шпильках смелой высоты, сумку-багет на брутальной цепочке и акцентируем аутфит бижутерией. В ход снова идут базовые цвета — глубокий хаки, классический черный и блеск драгметаллов.
Правильно подобранная база — модная константа любого гардероба, о которой сказано немало. Готовясь к осеннему сезону, обратите внимание на идеальные черные брюки, а варианты их сочетаний советуем подсмотреть у главных фэшионисток с разных уголков мира. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб, Instagram
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