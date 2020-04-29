От броских украшений до неоновых туфель: как стильно обыграть total black в этом сезоне
Фото: Vogue.com
С неоновыми туфлями
Фото: Архивы пресс-служб
Эффектный прием, которым часто пользуется Виктория Бекхэм как во время светских выходов, так и в своих коллекциях — микс монохромного черного и ярких туфель. Претендентами на почетное модное место в вашем гардеробе становятся классические лодочки и слингбэки. Правда, в не самых обычных оттенках — неоновый зеленый, фуксия, ультрафиолет.
С акцентными деталями
Фото: Архивы пресс-служб
Когда настроение — весна, хочется добавить красок в деловой стиль. Совсем скоро эффектные аутфиты в духе power dressing дождутся своего звездного часа в офисе, а пока — примеряем силуэтные платья-блейзеры для переговоров в Zoom и онлайн-вечеринок по пятницам. Разбавляем черный броской бижутерией а-ля винтаж и рифмуем между собой аксессуары насыщенных оттенков.
С принтом
Фото: Архивы пресс-служб
В верной расстановке акцентов в total black помогут лаконичные принты. Бесспорным победителем в номинации «самый модный» стал мелкий горошек — берем на вооружение белый на черном фоне. Дело остается за малым — миниатюрной сумкой кросс-боди контрастного цвета и несколькими броскими деталями: бижутерией в виде массивных цепей и крупными очками.
Розовый цвет уверенно составил конкуренцию черному в этом сезоне. О самых актуальных оттенках весна-лето 2020 и о том, как их миксовать, читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!