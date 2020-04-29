От броских украшений до неоновых туфель: как стильно обыграть total black в этом сезоне

В верной расстановке акцентов в total black помогут лаконичные принты. Бесспорным победителем в номинации «самый модный» стал мелкий горошек — берем на вооружение белый на черном фоне. Дело остается за малым — миниатюрной сумкой кросс-боди контрастного цвета и несколькими броскими деталями: бижутерией в виде массивных цепей и крупными очками.

Розовый цвет уверенно составил конкуренцию черному в этом сезоне. О самых актуальных оттенках весна-лето 2020 и о том, как их миксовать, читайте на Passion.ru.