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От броских украшений до неоновых туфель: как стильно обыграть total black в этом сезоне

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Victoria Beckham

Фото: Vogue.com

Черный цвет может похвастаться огромным числом поклонниц. Неудивительно, ведь он демонстрирует безупречную совместимость с любыми стилями, формирует идеальный силуэт и визуально корректирует фигуру. А чтобы не заскучать от total black в этом сезоне мы подобрали тройку ярких идей, которые помогут внести разнообразие в образы на все случаи жизни.

С неоновыми туфлями

  1. Туфли Guess, 11 390 руб. 2. Сумка Ulyana Sergeenko, 75 000 руб. 3. Джинсы Celine (yoox.com), 29 000 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Блейзер Liu Jo, 29 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эффектный прием, которым часто пользуется Виктория Бекхэм как во время светских выходов, так и в своих коллекциях — микс монохромного черного и ярких туфель. Претендентами на почетное модное место в вашем гардеробе становятся классические лодочки и слингбэки. Правда, в не самых обычных оттенках — неоновый зеленый, фуксия, ультрафиолет.

С акцентными деталями

  1. Туфли Ekonika, цена по запросу. 2. Платок Laroom, 5 000 руб. 3. Платье Laroom, 32 000 руб. 4. Серьги Liya (poisondrop.ru), 14 700 руб. 5. Сумка Fetiche, 27 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Когда настроение — весна, хочется добавить красок в деловой стиль. Совсем скоро эффектные аутфиты в духе power dressing дождутся своего звездного часа в офисе, а пока — примеряем силуэтные платья-блейзеры для переговоров в Zoom и онлайн-вечеринок по пятницам. Разбавляем черный броской бижутерией а-ля винтаж и рифмуем между собой аксессуары насыщенных оттенков.

С принтом

  1. Брюки I am Studio, цена по запросу. 2. Браслет Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 800 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Сумка Alla Pugachova, цена по запросу. 4. Мюли Portal, 7 990 руб. 6. Топ Guess, 5 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В верной расстановке акцентов в total black помогут лаконичные принты. Бесспорным победителем в номинации «самый модный» стал мелкий горошек — берем на вооружение белый на черном фоне. Дело остается за малым — миниатюрной сумкой кросс-боди контрастного цвета и несколькими броскими деталями: бижутерией в виде массивных цепей и крупными очками.

Розовый цвет уверенно составил конкуренцию черному в этом сезоне. О самых актуальных оттенках весна-лето 2020 и о том, как их миксовать, читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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