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Брутальные жакеты, кожа и другие модные приемы Анастасии Решетовой

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Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Обсуждений вокруг Анастасии Решетовой на фоне расставания с Тимати было немало, и одно точно было упущено — у молодой мамы есть чему поучиться по части стиля. Модель мастерски применяет брутальные детали из кожи и даже формирует вокруг них total-образы, носит ультраоблегающие платья и хвастается изгибами в скинни-джинсах. Неотъемлемые элементы гардероба звезды Сети — увесистые украшения, массивные часы и целая коллекция узнаваемых сумок Hermès Birkin, за которыми охотятся тысячи модниц по всему миру. Разбираем три стильных образа Анастасии в деталях.

Кожаный total-образ

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Правило номер один — кожа в неограниченных количествах. Увлечение мотоспортом дало о себе знать: в образах модели дерзких вещей хоть отбавляй. В нашем фокусе оказался кожаный монолук с эффектными облегающими брюками и «монументальным» блейзером. Скрепила союз принтованная футболка oversize и пара ботильонов на шпильках. Однако внимание фолловеров в Instagram привлек не только аутфит, но и роскошное колье в виде змеи, щедро инкрустированное камнями.

  1. Жакет 8 by Yoox, 21 660 руб. 2. Кольцо Wanna? Be!, цена по запросу. 3. Брюки Mango, 3 999 руб. 4. Боди Fusion x AliExpress, 5 490 руб. 5. Казаки Alla Pugachova, 14 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Предлагаем взять за основу микс кожи антрацитового цвета и разбавить его легкой текстурой сетки. Эксперименту предсказываем точное попадание в тренд: прозрачное боди с тату-принтом заявляет свои права на выигрыш. Полученную идиллию дополняем ботильонами на изящном kitten heel или пробуем переиграть образ, добавив к нему мотивы вестерна. Пара демонстративно трендовых казаков гарантированно справится с этой ролью.

Расслабленный casual

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Расслабленный образ на каждый день на базе объемной и уютной дубленки берется противостоять погодным капризам. И в паре с денимом она формирует идеальную сезонную экипировку. Микс из базового светлого денима с лаконичной рубашкой свободного силуэта — вневременная и всегда эффективная формула. Максимально комфортно и для прогулок с ребенком, и для офиса без строгого дресс-кода.

  1. Часы Casio, 15 950 руб. 2. Рубашка Mango, 2 199 руб. 3. Колье Aqua (poisondrop.ru), 5 500 руб. 4. Джинсы H&M, 2 499 руб. 5. Куртка «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 27 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Под прицелом у фэшионисток оказываются объемный куртки из шерсти с фактурой teddy bear. Добавляем преувеличенно резкие силуэты как можно смелее! Образ, соответствующий активному стилю жизни, формируем вместе с парой идеально сидящих джинсов и классической голубой рубашкой, которая пригодится и в деловом формате отношений, и в вариациях на тему casual. Кстати, помним про детали: тренд на многоярусность и брутальные цепи все еще в авангарде моды, а эффектные часы на запястье — и вовсе аксессуар вне времени.

Блейзер цвета шоколада + скинни-брюки

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Кожаный жакет стал модной константой сезона в гардеробе Анастасии — берем на карандаш. Простое сочетание базового топа и классических узких брюк заиграло по-новому, когда с ними подружился «суровый» блейзер цвета шоколада. Правила игры оттенков задаем по принципу градиента: от насыщенного орехового до нежного кремового. Завидный аксессуар в виде вместительной сумки из крокодиловой кожи стал финальным штрихом.

  1. Ботильоны Geox, 12 990 руб. 2. Жакет SILVASHI, цена по запросу. 3. Брюки H&M, 2 299 руб. 4. Футболка Uniqlo, 999 руб. 5. Сумка Alla Pugachova, 17 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Обыграть двубортный жакет из «шоколадной» кожи беремся с помощью безупречной базы: прямых брюк с высокой линией талии и однотонной футболки цвета крем-брюле. Венчаем комплект парой замшевых ботильонов на каблуках комфортной высоты и сумкой, которая вместит все необходимое для длинного забега по улицам города. Ранее мы рассказывали, как обыграть «коллегу» блейзера — эффектное кожаное пальто. Подробнее о самых стильных способах сочетать деталь читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova, архивы пресс-служб

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