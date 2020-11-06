Брутальные жакеты, кожа и другие модные приемы Анастасии Решетовой
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Кожаный total-образ
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Правило номер один — кожа в неограниченных количествах. Увлечение мотоспортом дало о себе знать: в образах модели дерзких вещей хоть отбавляй. В нашем фокусе оказался кожаный монолук с эффектными облегающими брюками и «монументальным» блейзером. Скрепила союз принтованная футболка oversize и пара ботильонов на шпильках. Однако внимание фолловеров в Instagram привлек не только аутфит, но и роскошное колье в виде змеи, щедро инкрустированное камнями.
Фото: Архивы пресс-служб
Предлагаем взять за основу микс кожи антрацитового цвета и разбавить его легкой текстурой сетки. Эксперименту предсказываем точное попадание в тренд: прозрачное боди с тату-принтом заявляет свои права на выигрыш. Полученную идиллию дополняем ботильонами на изящном kitten heel или пробуем переиграть образ, добавив к нему мотивы вестерна. Пара демонстративно трендовых казаков гарантированно справится с этой ролью.
Расслабленный casual
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Расслабленный образ на каждый день на базе объемной и уютной дубленки берется противостоять погодным капризам. И в паре с денимом она формирует идеальную сезонную экипировку. Микс из базового светлого денима с лаконичной рубашкой свободного силуэта — вневременная и всегда эффективная формула. Максимально комфортно и для прогулок с ребенком, и для офиса без строгого дресс-кода.
Фото: Архивы пресс-служб
Под прицелом у фэшионисток оказываются объемный куртки из шерсти с фактурой teddy bear. Добавляем преувеличенно резкие силуэты как можно смелее! Образ, соответствующий активному стилю жизни, формируем вместе с парой идеально сидящих джинсов и классической голубой рубашкой, которая пригодится и в деловом формате отношений, и в вариациях на тему casual. Кстати, помним про детали: тренд на многоярусность и брутальные цепи все еще в авангарде моды, а эффектные часы на запястье — и вовсе аксессуар вне времени.
Блейзер цвета шоколада + скинни-брюки
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Кожаный жакет стал модной константой сезона в гардеробе Анастасии — берем на карандаш. Простое сочетание базового топа и классических узких брюк заиграло по-новому, когда с ними подружился «суровый» блейзер цвета шоколада. Правила игры оттенков задаем по принципу градиента: от насыщенного орехового до нежного кремового. Завидный аксессуар в виде вместительной сумки из крокодиловой кожи стал финальным штрихом.
Фото: Архивы пресс-служб
Обыграть двубортный жакет из «шоколадной» кожи беремся с помощью безупречной базы: прямых брюк с высокой линией талии и однотонной футболки цвета крем-брюле. Венчаем комплект парой замшевых ботильонов на каблуках комфортной высоты и сумкой, которая вместит все необходимое для длинного забега по улицам города. Ранее мы рассказывали, как обыграть «коллегу» блейзера — эффектное кожаное пальто. Подробнее о самых стильных способах сочетать деталь читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova, архивы пресс-служб
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