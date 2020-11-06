Брутальные жакеты, кожа и другие модные приемы Анастасии Решетовой

Под прицелом у фэшионисток оказываются объемный куртки из шерсти с фактурой teddy bear. Добавляем преувеличенно резкие силуэты как можно смелее! Образ, соответствующий активному стилю жизни, формируем вместе с парой идеально сидящих джинсов и классической голубой рубашкой, которая пригодится и в деловом формате отношений, и в вариациях на тему casual. Кстати, помним про детали: тренд на многоярусность и брутальные цепи все еще в авангарде моды, а эффектные часы на запястье — и вовсе аксессуар вне времени.

Блейзер цвета шоколада + скинни-брюки