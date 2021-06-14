Будет жарко: 3 нескучных и остромодных способа носить лен
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Фото: Eastnews
Кроп-рубашка + брюки-клеш
Микротренд сезона — кроп-рубашки — микс классических вариантов в духе бойфренда, но с акцентом на пресс. Эта деталь покажет, кто работал над косыми мышцами наиболее энергично. К ней — свободные брюки высокой посадки, в которых ноги визуально будут казаться бесконечными, и пару лаконичных мюли на каблуке комфортной высоты. В завершение — микросумка, стильные очки от солнца, пара акцентных украшений, и образ в духе Хейли Бибер готов.
Фото: Архивы пресс-служб
Мини-платье + сандалии
Выбор Passion.ru — в пользу мини. Ставим на микс оливковых и фисташковых оттенков, добавляем теплый цвет латте и акценты. И выигрываем! Льняное платье на запах с асимметрией и драпировками станет идеальной парой как для массивных кроссовок силуэта девяностых, так и для любых актуальных сандалий. Обратите внимание на обувь с самыми брутальными вариациями на тему канатов и морских узлов, она претендует на статус самой модной.
Фото: Архивы пресс-служб
Комплект-двойка
Нейтральная палитра, цитирующая сафари, всегда удачна. В этом сезоне все оттенки камуфляжа в вашем распоряжении! Мимикрировать под городские саванны мы предлагаем в комплекте из топа с «драматичными» оборками и юбки с экстремальным разрезом. Добавляем модный гибрид из босоножек на каблуке и вьетнамок и прячемся от солнца за линзами крупных солнцезащитных очков.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали о самых актуальных брюках летнего сезона, подкрепляя теорию примерами из модной практики знаменитостей. 10 классных пар и гид по их применению ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб
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