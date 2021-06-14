Будет жарко: 3 нескучных и остромодных способа носить лен

Погода нелетная и уж точно не летняя, но мы не унываем. Наступит жаркий сезон, и без легкой, многофункциональной и экологичной одежды из льна будет точно не обойтись. Хороша она всегда и везде — на борту яхты, на свидании у побережья, в городе и даже в офисе. Мы беремся доказать, что лен — это не скучно, и для этого предлагаем три остромодных образа, с которыми определенно стоит поэкспериментировать.