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Будет жарко: 3 нескучных и остромодных способа носить лен

Погода нелетная и уж точно не летняя, но мы не унываем. Наступит жаркий сезон, и без легкой, многофункциональной и экологичной одежды из льна будет точно не обойтись. Хороша она всегда и везде — на борту яхты, на свидании у побережья, в городе и даже в офисе. Мы беремся доказать, что лен — это не скучно, и для этого предлагаем три остромодных образа, с которыми определенно стоит поэкспериментировать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Кроп-рубашка + брюки-клеш

Микротренд сезона — кроп-рубашки — микс классических вариантов в духе бойфренда, но с акцентом на пресс. Эта деталь покажет, кто работал над косыми мышцами наиболее энергично. К ней — свободные брюки высокой посадки, в которых ноги визуально будут казаться бесконечными, и пару лаконичных мюли на каблуке комфортной высоты. В завершение — микросумка, стильные очки от солнца, пара акцентных украшений, и образ в духе Хейли Бибер готов.

  1. Сумка By Far, 24 158 руб. 2. Очки Spunky, 4 900 руб. 3. Рубашка Lime, 2 599 руб. 4. Брюки Marc Cain, цена по запросу. 5. Мюли Alla Pugachova, 11 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мини-платье + сандалии

Выбор Passion.ru — в пользу мини. Ставим на микс оливковых и фисташковых оттенков, добавляем теплый цвет латте и акценты. И выигрываем! Льняное платье на запах с асимметрией и драпировками станет идеальной парой как для массивных кроссовок силуэта девяностых, так и для любых актуальных сандалий. Обратите внимание на обувь с самыми брутальными вариациями на тему канатов и морских узлов, она претендует на статус самой модной.

  1. Сандалии Uterque, 11 590 руб. 2. Бейсболка Lacoste, цена по запросу. 3. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 12 500 руб. 4. Платье Mango, 3 599 руб. 5. Сумка Sandro, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Комплект-двойка

Нейтральная палитра, цитирующая сафари, всегда удачна. В этом сезоне все оттенки камуфляжа в вашем распоряжении! Мимикрировать под городские саванны мы предлагаем в комплекте из топа с «драматичными» оборками и юбки с экстремальным разрезом. Добавляем модный гибрид из босоножек на каблуке и вьетнамок и прячемся от солнца за линзами крупных солнцезащитных очков.

  1. Мюли Alla Pugachova, 8 990 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Юбка Lime, 3 299 руб. 4. Топ Lime, 2 599 руб. 5. Футляр для наушников Fetiche, 3 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали о самых актуальных брюках летнего сезона, подкрепляя теорию примерами из модной практики знаменитостей. 10 классных пар и гид по их применению ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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