От карго, как у Ким, до ультраярких моделей: 10 стильных пар брюк на лето

Практика

Виктория Бекхэм сама создает, сама и носит. Да и зачем искать что-то еще, если ее модный дом выпускает безупречно скроенные брюки, в которых ноги кажутся бесконечными. На свидание с Дэвидом Вики отправилась в лимонно-желтом total look от собственного бренда. И это еще одно доказательство того, что модели активных цветов должны быть первыми в списке покупок.