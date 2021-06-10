От карго, как у Ким, до ультраярких моделей: 10 стильных пар брюк на лето
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Фото: Globallook
Wish-лист
В нашей десятке — максимально расслабленные силуэты, затейливые принты и «чистые» цвета. Если классикой вы уже обзавелись, присмотритесь к паттернам — на этот раз они головокружительно яркие.
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Фото: Архивы пресс-служб
Самая выгодная инвестиция — брючный костюм, детали которого можно рифмовать в десятки классных сочетаний. На лето — только насыщенные оттенки. А как их носить — рассказываем!
Практика
Виктория Бекхэм сама создает, сама и носит. Да и зачем искать что-то еще, если ее модный дом выпускает безупречно скроенные брюки, в которых ноги кажутся бесконечными. На свидание с Дэвидом Вики отправилась в лимонно-желтом total look от собственного бренда. И это еще одно доказательство того, что модели активных цветов должны быть первыми в списке покупок.
Фото: Globallook
Можно зайти и на мужскую территорию. Брюки, будто тайком позаимствованные у бойфренда, — абсолютные фавориты. Особенно в паре с грубым ремнем, подчеркивающим линию талии, и минималистичными босоножками на шпильках.
Фото: Instagram @hoskelsa
Хейли Бибер выбирает ореховый оттенок и классический силуэт с акцентом на бедрах и легким клешем от колен. В паре с кроп-рубашкой и неоновой сумкой цвета рабочей спецовки — идеальный комплект как для деловых, так и романтических встреч. Правда, в первом случае стоит снизить градус соблазнительности и спрятать пресс, даже если очень хочется показать результаты тренировок.
Фото: Eastnews
Брюки с эффектом разводов краски — определенные фавориты сезона. Их уже облюбовала Кайли Дженнер и во всю носит Эльза Хоск. Акцентная деталь демонстрирует абсолютную совместимость с однотонным и совершенно неброским верхом.
Принты в этом сезоне на гребне модной волны. Обратите внимание на футуристические паттерны, ботанику, яркую клетку виши и даже тай-дай, который все время прощается, но не уходит.
Фото: Instagram @hoskelsa
Канадская актриса Шей Митчелл показывает по-настоящему горячий прием, миксуя свободные и абсолютно прозрачные брюки карго с брутальным кожаным пальто и микротопом. Примерно так выглядела бы Тринити, если бы вышла из «Матрицы» прогуляться по Беверли-Хиллз.
Фото: Eastnews
На лето мы подобрали 10 стильных и бюджетных моделей сумок, которые мало чем уступают люксу. Некоторые из них даже полюбились селебрити. Модный гид по аксессуарам на сезон ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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