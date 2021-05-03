Велосипедистка или дива из 2000-х: актуальные очки сезона и образы с ними

Визуальный код этой эпохи прочно закрепился в ДНК современных тенденций. Тренды 2000-х трансформируются, а дизайнеры берут все лучшее из нарочито гламурной эстетики. Некоторые селебрити не прочь вернуться к стилю, который некогда принес им взрывную популярность и первые строчки в рейтингах. Так, например, Кристина Агилера заново взялась за цитирование имиджа былых лет, а Ким Кардашьян успешно делает на этом космические гонорары (чего стоит одна прогулка с Пэрис Хилтон в велюровых костюмах, характерных для нулевых крупных очках и с культовыми сумками Louis Vuitton).

Поэтому смело выбирайте модели с ультрафиолетовыми и шоколадными линзами, хромированными деталями и мерцающими стразами. В этом сезоне они — самые модные.

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