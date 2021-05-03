Велосипедистка или дива из 2000-х: актуальные очки сезона и образы с ними
Фото: Globallook
Wish-лист
Фото: Архивы пресс-служб
Мы не смогли пройти мимо прямоугольных Prada в брутальной оправе, которые буквально захватили луки инфлюенсеров. Как и мимо моделей необычных форм и оттенков. В фокусе — конфетно-розовые, лимонно-желтые, как у героя фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», цвета электрик и прозрачные.
Прямоугольные
Фото: Instagram @lenaperminova
Елена Перминова носит узкие очки в оправе прямоугольной формы — и вам советует. С маленьким черным платьем, объемным фактурным блейзером от The Frankie Shop и миниатюрной Le Chiquito Long от Jacquemus. Благодаря винтажному силуэту такие модели эффектно смотрятся с шелковыми платками, каким способом вы бы их не завязали — банданой или под подбородком, как это делала Жаклин Кеннеди.
Фото: Eastnews
Советуем детально изучить хронику модных образов первых леди США, причем не только Жаклин. Пересмотрите образы Мелании Трамп в этой роли и обязательно обратите внимание на ее постеры из ранних нулевых.
В духе нулевых
Фото: Globallook
Визуальный код этой эпохи прочно закрепился в ДНК современных тенденций. Тренды 2000-х трансформируются, а дизайнеры берут все лучшее из нарочито гламурной эстетики. Некоторые селебрити не прочь вернуться к стилю, который некогда принес им взрывную популярность и первые строчки в рейтингах. Так, например, Кристина Агилера заново взялась за цитирование имиджа былых лет, а Ким Кардашьян успешно делает на этом космические гонорары (чего стоит одна прогулка с Пэрис Хилтон в велюровых костюмах, характерных для нулевых крупных очках и с культовыми сумками Louis Vuitton).
Поэтому смело выбирайте модели с ультрафиолетовыми и шоколадными линзами, хромированными деталями и мерцающими стразами. В этом сезоне они — самые модные.
Спортшик
Фото: Instagram @kyliejenner
Тренд, который активно пропагандирует семейство Кардашьян-Дженнер, — спортивные очки, напоминающие часть экипировки велосипедиста. Кайли гармонично вписывает их в look с шелковым мини-платьем The Attico, а Ким и Кортни преподают уроки катания на лыжах в Prada в неоновых оправах.
Ранее мы рассказывали о любимых туфлях знаменитостей, которые претендуют на статус самых модных в этом сезоне. А заодно — подобрали сразу пять бюджетных аналогов. Подробности с явками и паролями ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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