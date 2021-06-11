От сандалий «дедушки» до сабо: 10 стильных и удобных пар обуви на лето
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Фото: Instagram @irinashayk
Выбор Passion.ru
Редакция Passion.ru составила топ-10 самых актуальных пар обуви, которые совместили в себе стиль и комфорт. Повышенное внимание рекомендуем обратить на вьетнамки на массивной подошве в духе тех, что носили в 90-х. Они максимально эффектно смотрятся с пышными сарафанами А-силуэта из плотного хлопка, с брюками-палаццо и костюмными двойками всех мастей.
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Фото: Архивы пресс-служб
Свое место под солнцем отстояла летняя классика, которая отлично впишется и в городские будни, и в вечеринку на борту яхты. Брутальные веревки, пробка, текстуры под дерево и все виды морских узлов — признаки, по которым вы узнаете самые модные сандалии сезона. Среди трендов есть и те, с которыми мы всегда спорим, — резиновые клоги. Однако инфлюенсеры во главе с Кьярой Ферраньи настаивают, чтобы яркой парой обзавелась каждая.
Фото: Instagram @chiaraferragni
Практика: как носить и с чем сочетать
Ирина Шейк гордо несет стаканчик латте и звание главной модницы. На ней всего две базовые детали от Boss, но этот прием определенно стоит взять на вооружение. Модель носит классический тренч на голое тело, заменяя им платье летом. А к нему добавляет минималистичные сандалии цвета хаки.
Фото: Eastnews
Эльза Хоск показывает эффектный способ применения самой модной обуви лета. Брутальные вьетнамки в базовых цветах совместимы и с деловым форматом отношений, и с ультраяркой двойкой с кроп-рубашкой и юбкой-футляром.
Фото: Instagram @hoskelsa
Модный инфлюенсер Леони Ханне взяла с собой пару сандалий в спортивном стиле на отдых и не прогадала. Фэшионистка выбрала плетеную модель от Chanel в оттенке капучино, зарифмовав с асимметричным платьем с экстремально глубоким декольте. Акцентный штрих — ультраяркая морковная сумка Hourglass от Balenciaga, названная самой модной в этом сезоне.
Фото: Instagram @leoniehanne
Важный микротренд демонстрирует Перниль Тейсбек — массивные сандалии с дутыми ремешками. Слегка громоздкой обуви явно не стоит бояться, а главное — с ней не страшен ни марафонский забег по улицам города, ни длительные туристические маршруты.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
А если же хочется чего-нибудь «экстра» — обратите внимание на фигурные каблуки, гипертрофированные банты и ультраяркие оттенки. 10 актуальных пар летней обуви для вечеринок и не только ищите в подборке Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram / Архивы пресс-служб
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