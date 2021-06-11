От сандалий «дедушки» до сабо: 10 стильных и удобных пар обуви на лето

Смело цитируем все то, что было популярно в девяностых, и применяем в настоящем. На место в вашем списке покупок претендуют пантолеты на пробковой подошве, сандалии, как у дедушки, и вьетнамки на танкетке. А главное — совсем не нужно балансировать на высоких шпильках, ведь каждый из перечисленных претендентов может сопровождать даже самый строгий брючный костюм в офис. Все самое стильное мы подсмотрели у звезд и фэшионисток и добавили бюджетные альтернативы в wish-лист — запоминайте идеи!