3 остромодных образа Хейли Бибер, которые вам стоит повторить

Кроп-рубашка + брюки

Любимые рубашки бойфренда берут курс на лето и подстраиваются под столбики термометров. Выбор очевиден и остромоден: кроп-рубашка в этом сезоне — абсолютный must-have и стильная конкуренция топам. Мы предлагаем вооружиться брюками цвета капучино на основе льна и не забывать о каблуках — вместе этот тандем способен на многое. Акцентируем аутфит в духе Хейли — ультраяркой сумкой цвета мандарина.

Джинсы + микротоп

О правильном дениме модель знает все. В ее арсенале — джинсы всех мастей: от широких, будто позаимствованных у супруга, до соблазнительно подчеркивающих бедра. Прием с миксом из мини-кардигана и трикотажного бра-топа Хейли, по всей видимости, позаимствовала у Кэти Холмс, которая предвидела тренд еще летом 2019-го. И снова яркий штрих — пара босоножек цвета перца чили.

Total look цвета латте

На свидание — во всеоружии! Миссис Бибер знает наверняка, как не заскучать от монохрома и добавить в look самые горячие тренды. Проверенное сочетание для летних вечеринок — платье из тонкого трикотажа, минималистичные босоножки на завязках (обратите внимание, как их носит Хейли) и объемный клатч-«пирожок» — Pouch от Bottega Veneta или более демократичный вариант.

Стиль Хейли Бибер полюбился и Меган Фокс, причем настолько, что актриса воспользовалась услугами ее стилиста. Теперь актриса пополняет ряды фэшионисток, хотя так было далеко не всегда. Рассказываем, как менялся стиль Фокс за последние 17 лет.