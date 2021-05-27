3 остромодных образа Хейли Бибер, которые вам стоит повторить
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Фото: Globallook
Кроп-рубашка + брюки
Любимые рубашки бойфренда берут курс на лето и подстраиваются под столбики термометров. Выбор очевиден и остромоден: кроп-рубашка в этом сезоне — абсолютный must-have и стильная конкуренция топам. Мы предлагаем вооружиться брюками цвета капучино на основе льна и не забывать о каблуках — вместе этот тандем способен на многое. Акцентируем аутфит в духе Хейли — ультраяркой сумкой цвета мандарина.
Джинсы + микротоп
О правильном дениме модель знает все. В ее арсенале — джинсы всех мастей: от широких, будто позаимствованных у супруга, до соблазнительно подчеркивающих бедра. Прием с миксом из мини-кардигана и трикотажного бра-топа Хейли, по всей видимости, позаимствовала у Кэти Холмс, которая предвидела тренд еще летом 2019-го. И снова яркий штрих — пара босоножек цвета перца чили.
Total look цвета латте
На свидание — во всеоружии! Миссис Бибер знает наверняка, как не заскучать от монохрома и добавить в look самые горячие тренды. Проверенное сочетание для летних вечеринок — платье из тонкого трикотажа, минималистичные босоножки на завязках (обратите внимание, как их носит Хейли) и объемный клатч-«пирожок» — Pouch от Bottega Veneta или более демократичный вариант.
Стиль Хейли Бибер полюбился и Меган Фокс, причем настолько, что актриса воспользовалась услугами ее стилиста. Теперь актриса пополняет ряды фэшионисток, хотя так было далеко не всегда. Рассказываем, как менялся стиль Фокс за последние 17 лет.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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