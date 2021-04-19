Брежнева, Пугачева, Кардашьян и другие звезды в одежде российских брендов: фото
Фото: Instagram @veravera
Алла Пугачева
Фото: Instagram @maxgalkinru
2 марта Алла Пугачева и Максим Галкин поздравляли Вячеслава Зайцева с 83-летием. Для яркого праздника в компании близких друзей — эффектный наряд с коктейльной шляпкой-цветком. Правда, не из архивов кутюрье-именинника, а из коллекции Igor Gulyaev.
Cветлана Бондарчук
Фото: Instagram @a030aa
Кожаный жакет цвета розовой пудры от любимого бренда Lesyanebo уже давно обозначен как Sold Out. Мы насчитали как минимум 4 выхода Светланы Бондарчук, которые он сопровождал — то с «конфетными» туфлями Prada, то с экстремально короткой юбкой. Советуем поучиться у звезды, как обыгрывать акцентные детали так, чтобы никто не заметил повтора.
Тина Фей
Фото: Globallook
Тина Фей вышла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в платье из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko. А за несколько дней до этого в нем блистала Елизавета Боярская на одной из столичных вечеринок. Бренд уже давно входит в парижский Синдикат высокой моды, но основан был в Москве.
Наталья Подольская
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Тройку цвета лаванды от отечественного бренда Наталья Подольская замиксовала с туфлями Prada — кстати, самыми популярными в этом сезоне. Костюм с бермудами, как у французских школьников, обошелся звезде около 55 300 рублей — такова стоимость премиального Made in Russia.
Инна Маликова
Фото: Instagram @innamalikova
Инна Маликова предпочла нарядам «от-кутюр» платье местного московского производства. Атласный наряд цвета острого перца с нескромным разрезом от бедра можно приобрести за 29 900 рублей.
Сестры Кардашьян
Фото: Instagram @kimkardashian
Образы сестер Кардашьян чаще всего трудно повторить, зато забыть невозможно. Отечественные бренды в них периодически тоже мелькают, как и те, что основаны за пределами России, но известны и горячо любимы в стране. Так, Ким однажды взрывала Сеть селфи в кожаном комбезе грузинской марки Situationist, который замиксовала с миниатюрной Hermes Kelly.
Фото: Instagram @kimkardashian
А еще несколькими годами ранее Кардашьян захватила заголовки прессы своим появлением в полупрозрачном мерцающем платье. Фурор произвел наряд из коллекции украинского дизайнера Яси Миночкиной, который на показе в 2018 году представила Анастасия Решетова.
Фото: Globallook
Старшая сестра Ким Кортни выбрала силуэтное платье цвета шоколада от Александра Арутюнова, российского дизайнера грузинского происхождения.
Среди знаменитостей, которые моментально улавливают и применяют тренды на практике, Валерия, Настя Ивлеева, Ким Кардашьян и другие. Правда, далеко не всегда их наряды можно назвать удачными. О самых странных покупках звезд читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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