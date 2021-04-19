Брежнева, Пугачева, Кардашьян и другие звезды в одежде российских брендов: фото

Тина Фей вышла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в платье из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko. А за несколько дней до этого в нем блистала Елизавета Боярская на одной из столичных вечеринок. Бренд уже давно входит в парижский Синдикат высокой моды, но основан был в Москве.

Наталья Подольская