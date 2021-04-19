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Брежнева, Пугачева, Кардашьян и другие звезды в одежде российских брендов: фото

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Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Made in Russia все чаще мелькает в образах звезд, а в авангарде тех, кто поддерживает отечественные бренды — Светлана Бондарчук, Вера Брежнева, Инна Маликова и многие другие. Ставку на одежду российских марок нередко делают их западные коллеги. Мы провели модное расследование и уже готовы поделиться результатами. Рассказываем, кто из селебрити оставил всемирно известный pret-a-porter!

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: Instagram @maxgalkinru

2 марта Алла Пугачева и Максим Галкин поздравляли Вячеслава Зайцева с 83-летием. Для яркого праздника в компании близких друзей — эффектный наряд с коктейльной шляпкой-цветком. Правда, не из архивов кутюрье-именинника, а из коллекции Igor Gulyaev.

Cветлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Кожаный жакет цвета розовой пудры от любимого бренда Lesyanebo уже давно обозначен как Sold Out. Мы насчитали как минимум 4 выхода Светланы Бондарчук, которые он сопровождал — то с «конфетными» туфлями Prada, то с экстремально короткой юбкой. Советуем поучиться у звезды, как обыгрывать акцентные детали так, чтобы никто не заметил повтора.

Тина Фей

Тина Фей

Фото: Globallook

Тина Фей вышла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в платье из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko. А за несколько дней до этого в нем блистала Елизавета Боярская на одной из столичных вечеринок. Бренд уже давно входит в парижский Синдикат высокой моды, но основан был в Москве.

Наталья Подольская

Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Тройку цвета лаванды от отечественного бренда Наталья Подольская замиксовала с туфлями Prada — кстати, самыми популярными в этом сезоне. Костюм с бермудами, как у французских школьников, обошелся звезде около 55 300 рублей — такова стоимость премиального Made in Russia.

Инна Маликова

Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Инна Маликова предпочла нарядам «от-кутюр» платье местного московского производства. Атласный наряд цвета острого перца с нескромным разрезом от бедра можно приобрести за 29 900 рублей.

Сестры Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Образы сестер Кардашьян чаще всего трудно повторить, зато забыть невозможно. Отечественные бренды в них периодически тоже мелькают, как и те, что основаны за пределами России, но известны и горячо любимы в стране. Так, Ким однажды взрывала Сеть селфи в кожаном комбезе грузинской марки Situationist, который замиксовала с миниатюрной Hermes Kelly.

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Показ Yasya Minochkina 2018 г. / Instagram @yasyaofficial

А еще несколькими годами ранее Кардашьян захватила заголовки прессы своим появлением в полупрозрачном мерцающем платье. Фурор произвел наряд из коллекции украинского дизайнера Яси Миночкиной, который на показе в 2018 году представила Анастасия Решетова.

Кортни Кардашьян

Фото: Globallook

Старшая сестра Ким Кортни выбрала силуэтное платье цвета шоколада от Александра Арутюнова, российского дизайнера грузинского происхождения.

Среди знаменитостей, которые моментально улавливают и применяют тренды на практике, Валерия, Настя Ивлеева, Ким Кардашьян и другие. Правда, далеко не всегда их наряды можно назвать удачными. О самых странных покупках звезд читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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