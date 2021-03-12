passion.ru

Попались: Собчак, Боярская и другие звезды, которые копируют наряды других

Reload
1 / 14

Елизавета Боярская

Фото: Пресс-служба

Прет-а-порте на весь звездный Олимп не напасешься, поэтому звездные мэтчи — обычное дело. Одни намеренно приходят на мероприятия в одинаковых нарядах, другие копируют образы западных коллег — вдруг никто не заметит. Бывают, конечно, случайные совпадения, и их тоже немало. 15 февраля, например, Елизавета Боярская блистала в платье из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko на одном из светских мероприятий. А 23-го в таком же была замечена американская актриса Тина Фей.

Елизавета Боярская vs Тина Фей

Тина Фей

Фото: Globallook

Фей вышла в «цветочном» наряде на церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая в этом году приняла формат phygital: часть гостей выходили на сцену офлайн, часть — наблюдали за происходящим в режиме прямой трансляции. Кстати, по версии читательниц Passion.ru, в модном баттле за кутюрное платье выиграла Елизавета Боярская.

Ксения Собчак vs Надежда Оболенцева

Ксения Собчак и Надежда Оболенцева / Instagram @xenia_sobchak

На одну из столичных вечеринок Ксения Собчак и Надежда Оболенцева пришли в абсолютно одинаковых нарядах. Дабл-дрессинг разбавляло лишь «обрамление» образов: у Собчак — брутальные байкерские ботинки, у Оболенцевой — туфли «Золушки» от Amina Muaddi за 76 500 рублей и сумочка Ulyana Sergeenko за 120 000 рублей.

Кайли Дженнер vs Хейли Бибер

Кайли Дженнер в неоновых мюли The Attico

Фото: Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер и Хейли Болдуин отлично ладят между собой: Кайли даже была на свадьбе Хейли с Джастином Бибером. Тогда модель выбрала такое экстравагантное платье, что тут же получила шквал критики в свой адрес: наряд сравнили с фольгой для запекания, а саму Дженнер обвинили в попытке затмить невесту.

Хейли Бибер в неоновых мюли The Attico

Фото: Instagram @haileybieber

Не так давно подруги померились, кому кислотные мюли Devon от The Attico идут больше. Хейли отдала им главную роль в монохромном черном образе, а Кайли замиксовала с шелковым платьем мини. Кстати, остромодную пару, за которой охотятся модницы, сейчас можно прикупить за 40 000 рублей.

Хейли Бибер vs Дарья Клюкина

Дарья Клюкина / Instagram @klyukina_d

К образам Хейли Бибер внимание всегда повышенное, причем и со стороны модного глянца, и от знаменитостей. Модель определенно не прогадала, когда инвестировала в хорошего стилиста. На копировании ее образов попалась Дарья Клюкина, которая надела серый спортивный костюм с дутым жилетом цвета изумруда и даже раздобыла кеды того же бренда.

Хейли Бибер

Фото: Instagram @haileybieber

Совпадение? Не думаем! Интересно, осталась ли за кадром у Дарьи крошечная сумочка The Mini Jodie от Bottega Veneta, которой на фото хвастается Хейли?

Яна Рудковская vs Ольга Бузова

Яна Рудковская и Ольга Бузова

Фото: Instagram @buzova86

Ольга Бузова последовала по стопам преданной поклонницы Christian Dior Яны Рудковской и обзавелась дутой курткой с узнаваемым узором Dior Oblique. Подруги отметили главную покупку уходящей зимы гламурным выходом на лед и серией совместных снимков.

Виктория Бекхэм vs Светлана Лобода

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Виктория Бекхэм примерила образ соблазнительной домохозяйки и показала, в чем занимается домашними делами. Одно можем сказать точно: Дэвиду повезло. Наблюдать за тем, как супруга наводит порядок в шкафу, стоя на стремянке в латексных брюках и на шпильках, — бесценно.

Светлана Лобода / Instagram @lobodaofficial

Кстати, впервые этот сюжет появился в профиле Светланы Лободы. И с тем же реквизитом: певица устроила фотосессию на фоне библиотечного шкафа, взобравшись на стремянку. А в центре внимания — ультраоблегающие латексные леггинсы и дерзкие шпильки.

Ранее мы рассказывали о звездах, которых постоянно и жестко критикуют за стиль. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Екатерина Ширинкина / Пресс-служба / Globallook / Starface / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!