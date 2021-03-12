Попались: Собчак, Боярская и другие звезды, которые копируют наряды других

Кстати, впервые этот сюжет появился в профиле Светланы Лободы. И с тем же реквизитом: певица устроила фотосессию на фоне библиотечного шкафа, взобравшись на стремянку. А в центре внимания — ультраоблегающие латексные леггинсы и дерзкие шпильки.

Ранее мы рассказывали о звездах, которых постоянно и жестко критикуют за стиль. Подробнее читайте на Passion.ru.