Попались: Собчак, Боярская и другие звезды, которые копируют наряды других
Фото: Пресс-служба
Елизавета Боярская vs Тина Фей
Фото: Globallook
Фей вышла в «цветочном» наряде на церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая в этом году приняла формат phygital: часть гостей выходили на сцену офлайн, часть — наблюдали за происходящим в режиме прямой трансляции. Кстати, по версии читательниц Passion.ru, в модном баттле за кутюрное платье выиграла Елизавета Боярская.
Ксения Собчак vs Надежда Оболенцева
На одну из столичных вечеринок Ксения Собчак и Надежда Оболенцева пришли в абсолютно одинаковых нарядах. Дабл-дрессинг разбавляло лишь «обрамление» образов: у Собчак — брутальные байкерские ботинки, у Оболенцевой — туфли «Золушки» от Amina Muaddi за 76 500 рублей и сумочка Ulyana Sergeenko за 120 000 рублей.
Кайли Дженнер vs Хейли Бибер
Фото: Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер и Хейли Болдуин отлично ладят между собой: Кайли даже была на свадьбе Хейли с Джастином Бибером. Тогда модель выбрала такое экстравагантное платье, что тут же получила шквал критики в свой адрес: наряд сравнили с фольгой для запекания, а саму Дженнер обвинили в попытке затмить невесту.
Фото: Instagram @haileybieber
Не так давно подруги померились, кому кислотные мюли Devon от The Attico идут больше. Хейли отдала им главную роль в монохромном черном образе, а Кайли замиксовала с шелковым платьем мини. Кстати, остромодную пару, за которой охотятся модницы, сейчас можно прикупить за 40 000 рублей.
Хейли Бибер vs Дарья Клюкина
К образам Хейли Бибер внимание всегда повышенное, причем и со стороны модного глянца, и от знаменитостей. Модель определенно не прогадала, когда инвестировала в хорошего стилиста. На копировании ее образов попалась Дарья Клюкина, которая надела серый спортивный костюм с дутым жилетом цвета изумруда и даже раздобыла кеды того же бренда.
Фото: Instagram @haileybieber
Совпадение? Не думаем! Интересно, осталась ли за кадром у Дарьи крошечная сумочка The Mini Jodie от Bottega Veneta, которой на фото хвастается Хейли?
Яна Рудковская vs Ольга Бузова
Фото: Instagram @buzova86
Ольга Бузова последовала по стопам преданной поклонницы Christian Dior Яны Рудковской и обзавелась дутой курткой с узнаваемым узором Dior Oblique. Подруги отметили главную покупку уходящей зимы гламурным выходом на лед и серией совместных снимков.
Виктория Бекхэм vs Светлана Лобода
Фото: Instagram @victoriabeckham
Виктория Бекхэм примерила образ соблазнительной домохозяйки и показала, в чем занимается домашними делами. Одно можем сказать точно: Дэвиду повезло. Наблюдать за тем, как супруга наводит порядок в шкафу, стоя на стремянке в латексных брюках и на шпильках, — бесценно.
Кстати, впервые этот сюжет появился в профиле Светланы Лободы. И с тем же реквизитом: певица устроила фотосессию на фоне библиотечного шкафа, взобравшись на стремянку. А в центре внимания — ультраоблегающие латексные леггинсы и дерзкие шпильки.
Ранее мы рассказывали о звездах, которых постоянно и жестко критикуют за стиль. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Екатерина Ширинкина / Пресс-служба / Globallook / Starface / Instagram
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