5 выходов Светланы Бондарчук в одном и том же жакете цвета зефира

Экспериментировать с базой гораздо проще, чем с акцентными и запоминающимися элементами. Светлана наловчилась делать это так, что никто и не заметит повтор. Недавно звезда накинула любимый жакет Lesyanebo за 57 000 рублей поверх песочного платья Walk Of Shame, а в завершение добавила конфетно-розовые туфли Мэри Джейн от Prada. Ранее Бондарчук блистала в этом же блейзере из кожи на вечеринке в честь открытия бутика The Kooples, на которой появилась в экстремально короткой юбке и брутальных берцах. Кроме того, бизнесвумен активно использует его в повседневных аутфитах. Больше фото — в нашей галерее.

Среди любительниц собрать удачный комплект одежды и носить его, не снимая, и испанская королева Летиция. Мы насчитали четыре выхода Ее Величества в одном и том же костюме. Подробности — в материале Passion.ru.