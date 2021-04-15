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5 выходов Светланы Бондарчук в одном и том же жакете цвета зефира

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

В век осознанности даже звезды не спешат прятать надетые один раз вещи в дальний ящик. С помощью пары нехитрых трюков любую деталь можно обыграть по-новому. Чему мы и предлагаем поучиться у Светланы Бондарчук, вспомнив 5 ярких выходов светской львицы в жакете цвета зефира.

Экспериментировать с базой гораздо проще, чем с акцентными и запоминающимися элементами. Светлана наловчилась делать это так, что никто и не заметит повтор. Недавно звезда накинула любимый жакет Lesyanebo за 57 000 рублей поверх песочного платья Walk Of Shame, а в завершение добавила конфетно-розовые туфли Мэри Джейн от Prada. Ранее Бондарчук блистала в этом же блейзере из кожи на вечеринке в честь открытия бутика The Kooples, на которой появилась в экстремально короткой юбке и брутальных берцах. Кроме того, бизнесвумен активно использует его в повседневных аутфитах. Больше фото — в нашей галерее.

Среди любительниц собрать удачный комплект одежды и носить его, не снимая, и испанская королева Летиция. Мы насчитали четыре выхода Ее Величества в одном и том же костюме. Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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