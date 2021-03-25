Сколько стоит модный look Натальи Подольской

Подольская выбрала костюм-тройку от премиального российского бренда. Кстати, этот тренд советуем взять на заметку и вам. Бермуды, как у французских школьников, снова в строю, а «плечистые» блейзеры с жилетами на голое тело и вовсе не выходили из моды. Общая стоимость костюма — 55 300 рублей. В дополнение к нему артистка подобрала слингбэки кипенно-белого цвета — одна из самых популярных моделей сезона от Prada. Этот бренд встречается в образах Подольской так же часто, как Christian Dior в гардеробе Яны Рудковской. Приобрести такие туфли современной Золушки можно за круглую сумму в 75 000 рублей.

После рождения второго ребенка в октябре 2020 года Наталья жаловалась на набранные килограммы и новые привычки в еде, которые не идут на пользу фигуре. Однако сегодня супруга Владимира Преснякова в отличной форме и смело надевает силуэтные платья. Как одеваются другие звездные мамы на прогулки с детьми — читайте на Passion.ru.