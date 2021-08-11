Белые кеды и еще 5 базовых вещей первых леди, которые пригодятся и вам
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Фото: Globallook
Платье-рубашка
Платье-рубашка — классика летнего жанра, которая следует за нами из сезона в сезон. Легкие ткани, длина миди или макси, соблазнительно расстегнутые пуговицы — все это навевает мысли об отдыхе где-нибудь на лазурном берегу. Королева Летиция подобрала для наряда от Victoria Beckham более серьезный повод для выхода в свет. Ее Величество надела его на саммит в Мадриде. Следуя примеру супруги испанского короля, носите платья-рубашки в офис — с туфлями-слингбеками или лоферами, на вечеринки — с мюли и босоножками, на прогулки — с кедами или брутальными казаками.
Фото: Globallook
Красное платье-футляр
Красное платье-футляр демонстрирует не меньшую универсальность, чем маленькое черное, поэтому вердикт ему однозначен — носить. Ставку на цвет жгучего перца часто делала Мелания Трамп в годы своего пребывания в статусе первой леди. Чего стоит одно ее появление на саммите «Большой семерки» в Биаррице в 2019 году: в алом Alexander McQueen супруга экс-президента Соединенных Штатов выглядела на миллион долларов.
Фото: Globallook
Цветочные принты
Цветочные принты монаршие особы облюбовали давно и носят их везде и всюду. Кейт Миддлтон надевает их на саммиты, официальные мероприятия и просто на теплые встречи. Чаще чем у герцогини Кембриджской растительные мотивы встречаются только в образах королевы Нидерландов Максимы. В ее арсенале — шифоновые платья всех мастей, пальто с пестрыми букетами и жакеты.
Фото: Globallook
Брючный костюм
Без идеально скроенного брючного костюма в базовом наборе не обойтись — проверено иорданской королевой Ранией. Если классический черный в вашем арсенале уже есть, обратите внимание на акцентные цвета. Ее Величество поиграла с конфетным розовым, добавив к аутфиту мерцающие «туфли Золушки» от Malone Souliers.
Фото: Globallook
Эспадрильи на танкетке
Эспадрильи на танкетке припасены у каждой из наших героинь. Они удачно вписываются в образы, а заодно помогают не нарушать дресс-код, согласно которому пальцы ног должны быть закрыты. Кейт Миддлтон обожает бренд Castaner со стоимостью за пару от 7000 рублей, того же мнения и королева Летиция. А леди Байден взяла их на вооружение, чтобы легче балансировать на трапах вертолетов и дефилировать по газону под руку с благоверным.
Фото: Globallook
Белые кеды
Лодочки на шпильках головокружительной высоты монаршие особы не прочь сменить удобными кедами при первой же возможности. Кейт Миддлтон показывает правильный пример, миксуя белые кеды Veja с укороченными джинсами средней посадки, базовым топом и жакетом лососевого цвета. Такой выбор следовало бы сделать Мелании Трамп, вместо того, чтобы пробираться через обломки после урагана в Техасе (за что, конечно же, нарвалась на критику).
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о модных вольностях, которые позволяют себе высокопоставленные дамы. Так, Джилл Байден демонстрирует стройность ног в экстремальных мини-юбках, а Брижит Макрон подчеркивает бедра облегающими джинсами. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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