Белые кеды и еще 5 базовых вещей первых леди, которые пригодятся и вам

Платье-рубашка

Платье-рубашка — классика летнего жанра, которая следует за нами из сезона в сезон. Легкие ткани, длина миди или макси, соблазнительно расстегнутые пуговицы — все это навевает мысли об отдыхе где-нибудь на лазурном берегу. Королева Летиция подобрала для наряда от Victoria Beckham более серьезный повод для выхода в свет. Ее Величество надела его на саммит в Мадриде. Следуя примеру супруги испанского короля, носите платья-рубашки в офис — с туфлями-слингбеками или лоферами, на вечеринки — с мюли и босоножками, на прогулки — с кедами или брутальными казаками.