Королева Летиция спустила рекордные 170 000 рублей на платье

В главной роли образа — платье-рубашка длины миди с подчеркнутой линией талии и акцентным принтом по мотивам дикой природы. На наряд от Victoria Beckham королева Испании спустила 1 695 фунтов, что составляет около 170 000 рублей. Правда, было это несколько лет назад, и первый выход в нем был в 2019 году. Новый образ завершили классические замшевые лодочки цвета жгучего перца.

Предыдущие выходы Летиции были гораздо скромнее. Так, например, недавно монаршая особа достала из закромов гардеробной платье Maje, которому уже больше трех лет, и, надев его, попала в тренд. А стоил наряд на порядок дешевле творения миссис Бекхэм. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.