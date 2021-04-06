Байден — в дерзких чулках, Макрон — в мини: модные вольности первых леди
Фото: Eastnews
Не так давно Джилл Байден возвращалась из Калифорнии в Вашингтон в образе, который идеально бы подошел для вечеринок в Лас-Вегасе. Супруга президента США вышагивала по трапу на каблуках, в юбке с кожаной вставкой и дерзких колготках с затейливым паттерном. Любовь к длине мини и джинсам «тесных» силуэтов роднит доктора Байден с Брижит Макрон. Первая леди Франции неустанно хвастается стройными ногами, щеголяя в коротких юбках с разрезами и на каблуках.
Фото: Globallook
Образы испанской королевы Летиции всегда продуманы до мелочей, да так, что придраться не к чему. Хотя нередко Ее Величество интригует общественность своими нарядами: чего стоит будуарный корсет цвета пудры с перьями, который она надевала дважды. Впервые мы видели его в 2019 на концерте в честь парада в Астурии, а в марте 2021-го — на гала-ужине в Андорре.
Среди любительниц экспериментировать — нидерландская королева Максима, которая то и дело выходит в свет в облегающих кожаных юбках, неоне и леопардовых принтах. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: Globallook / Eastnews
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