Байден — в дерзких чулках, Макрон — в мини: модные вольности первых леди

Образы испанской королевы Летиции всегда продуманы до мелочей, да так, что придраться не к чему. Хотя нередко Ее Величество интригует общественность своими нарядами: чего стоит будуарный корсет цвета пудры с перьями, который она надевала дважды. Впервые мы видели его в 2019 на концерте в честь парада в Астурии, а в марте 2021-го — на гала-ужине в Андорре.

Среди любительниц экспериментировать — нидерландская королева Максима, которая то и дело выходит в свет в облегающих кожаных юбках, неоне и леопардовых принтах. Больше образов — в нашей фотогалерее.