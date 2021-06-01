Джилл Байден повторила выход Мелании Трамп в алом платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Силуэтное алое платье от американского бренда Brandon Maxwell мы видим на Джилл не впервые. В нем она была на президентской молитвенной службе в столовой Белого дома в январе. На этот раз образ дополнили акцентные украшения во главе с длинной нитью жемчуга, классические лодочки и тренч цвета капучино.
Мелания Трамп часто делала ставку на красный и не проигрывала. Одно из самых эффектных платьев-футляров экс-первая леди надевала по менее печальному поводу — на саммит «Большой семерки» в Биаррице в 2019 году. В наряде от Alexander McQueen миссис Трамп выделилась среди строгих костюмов джентльменов и консервативных платьев дам.
Фото: Global Look Press
Модный match между Байден и Трамп замечен не впервые — даже цвета образов для инаугурации супругов совпали. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Global Look Press / Eastnews / GettyImages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!