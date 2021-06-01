Джилл Байден повторила выход Мелании Трамп в алом платье

Силуэтное алое платье от американского бренда Brandon Maxwell мы видим на Джилл не впервые. В нем она была на президентской молитвенной службе в столовой Белого дома в январе. На этот раз образ дополнили акцентные украшения во главе с длинной нитью жемчуга, классические лодочки и тренч цвета капучино.