passion.ru

Джилл Байден повторила выход Мелании Трамп в алом платье

Джо и Джилл Байден отправились в Вирджинию на Арлингтонское национальное кладбище, чтобы почтить память погибших солдат. Наряд супруга президента США выбрала весьма символичный, в кровавом оттенке красного — к слову, одного из любимых цветов экс-хозяйки Белого дома Мелании Трамп. Битву первых леди объявляем открытой — голосуйте за победительницу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Джо и Джилл Байден

Фото: Global Look Press

Силуэтное алое платье от американского бренда Brandon Maxwell мы видим на Джилл не впервые. В нем она была на президентской молитвенной службе в столовой Белого дома в январе. На этот раз образ дополнили акцентные украшения во главе с длинной нитью жемчуга, классические лодочки и тренч цвета капучино.

Мелания Трамп часто делала ставку на красный и не проигрывала. Одно из самых эффектных платьев-футляров экс-первая леди надевала по менее печальному поводу — на саммит «Большой семерки» в Биаррице в 2019 году. В наряде от Alexander McQueen миссис Трамп выделилась среди строгих костюмов джентльменов и консервативных платьев дам.

Фото: Global Look Press

Модный match между Байден и Трамп замечен не впервые — даже цвета образов для инаугурации супругов совпали. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Global Look Press / Eastnews / GettyImages

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!