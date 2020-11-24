«Мусорный» плащ и застрявшие в грязи шпильки: модные провалы Мелании Трамп

С собой супруга президента собрала целый арсенал нарядов в стилистике сафари и милитари, но удобной обувью решила не запасаться. На ногах Трамп традиционного красовались лодочки на шпильках, в которых было явно неудобно перешагивать через лужи и дефилировать по газону после дождя.

Некоторые звезды уж точно знают, как привлечь внимание и отобрать его у коллег по красной дорожке. Для этого Мадонна, Мэрайя Кэри, Анастасия Волочкова, Наталья Ионова и даже примерная мама Ирена Понарошку выходили в свет в одних чулках. Подробнее читайте на Passion.ru.