Распродажи летних коллекций уже начались, а значит, в вашем гардеробе ожидается пополнение. При выборе платья ориентируйтесь на наш список самых популярных моделей, который поможет выбрать образ, соответствующий вашей фигуре и стилю жизни.

Платье-рубашка Как и следует из названия, этот фасон — модификация мужской сорочки. Ее запустили в массовое производство на рубеже веков, когда женщины вышли на работу, и им требовалась простая удобная одежда. Шлейф аскетизма тянулся за этим платьем довольно долго: в Первую мировую войну его носили сестры милосердия, затем спортсменки. Когда грянула следующая война, британское правительство предложило платье-рубашку в качестве повседневной одежды. На пошив уходило немного материи, оно скромно выглядело и к тому же подходило для выполнения физического труда на заводах. Пожалуй, в середине 20 века история этого платья могла бы закончиться, но усилиями дизайнеров и глянцевых журналов оно превратилось в одежду для домохозяек. В 70-е годы в моду вошел стиль сафари, где платью-рубашке досталась одна из главных ролей. С тех пор оно удерживает позиции универсального платья, которое можно надеть и в офис, и на курорт.

Алекса Чанг

Платье А-силуэта В классическом варианте это цельнокроенное платье, расширяющееся книзу и не имеющее акцента на талии. Его создал модельер Кристиан Диор, который увлекся алфавитом и представил задумку на одном из показов. Поначалу модель встретили холодно, потому что она не подчеркивала женскую фигуру и не соответствовала идеалам красоты, господствовавшим после войны. Но уже в 60-е оно стало хитом. Его ценили за удобство и возможность продемонстрировать ноги. Хотя его можно отнести к стилю ретро, это платье незаменимо в гардеробе: оно добавляет женственности, не сковывает движений и подходит для любого типа фигуры.

Брижит Макрон

Платье с завышенной талией Отличительная особенность модели — прямой крой и переместившаяся вверх линия талии. Женщины надели платье-ампир в 18 веке на волне интереса к античности. Но укрепилось оно в моде чуть позже, в период Французской революции и с приходом к власти Наполеона Бонапарта (Жозефина на всех портретах позирует именно в нем). Для того времени это был смелый выбор: платье едва прикрывало грудь и открывало ноги благодаря высоким вырезам. Кроме того, его шили из тонких просвечивающих тканей. Чтобы усилить эффект наготы, женщины смачивали платье в воде, так оно полностью прилипало к телу. Хотя парижская мода проникла во все уголки Европы, откровенные варианты носили только во Франции и в России. К 1820 году стиль ампир прекратил свое существование, а вслед за ним в небытие ушли и платья. Их возвращение в моду случилось в 20 веке. Ими пестрит раздел «Свадебная мода», но они подойдут и на каждый день: благодаря завышенной талии можно подчеркнуть грудь, скрыть лишние килограммы или даже беременность.

Эмили Блант

Платье-футляр По большому счету, это своеобразный чехол для тела: платье точно повторяет все изгибы и контуры. Его предпочитают женщины, которые не сомневаются в себе. Модель попала в женский гардероб относительно недавно — в середине 20 века, когда Юбер де Живанши придумал его как версию «маленького черного платья» для фильма «Завтрак у Тиффани», в котором сыграла главную роль Одри Хепберн. Настоящая популярность пришла к платью в 60-е годы благодаря Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро. В первом случае платье-футляр было синонимом сдержанности и достоинства, а во втором — символом сексуальности. К нынешнему моменту оно утратило эротический потенциал, но все еще остается правильным выбором для торжественных и официальных мероприятий.

Королева Максима

Сарафан Веками сарафан было частью женского национального костюма в европейских и скандинавских странах. В России первое упоминание о нем встречается в Никоновской летописи от 1376 года. Это неформальная одежда с бретельками, под которую можно поддевать блузки и футболки, что невозможно ни с одной другой моделью платья. Пройдет еще 600 лет, и люди вряд ли придумают что-то лучше для жаркого летнего дня. Благодаря глубокому декольте и открытой спине вы будете наслаждаться солнечными днями, а не страдать из-за них.

Эмма Уотсон