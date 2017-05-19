Модные тенденции меняются каждый сезон. Стройные модели вышагивают по подиумам, демонстрируя идеально сидящую на них одежду. Но ведь в жизни все мы с вами совершенно разные: кто-то высокий, кто-то пониже, кто-то обладает пышными формами. Поэтому очень важно подбирать даже трендовые вещи только в соответствии с собственным внешним видом. В особенности с типом фигуры! Специально для своих читательниц Passion.ru составил гид по базовому гардеробу на это лето. Вдохновляйтесь!

Мы решили начать с самого сложного, на наш взгляд, типа фигуры — так называемого овала, или «яблока».

Если вы обладательница довольно массивного верха, у вас нет выраженной линии талии, узкие плечи и бедра, но зато очень стройные ноги, тогда это про вас. Ваши варианты на все времена — это силуэт ампир, жакеты до середины бедра, V-образный вырез, акценты на талии, джинсы 7/8 или клеш. Основное правило: все внимание должно быть сконцентрировано на ваших достоинствах — декольте и ногах. Рюши, воланы и горизонтальная полоска на груди строго вам противопоказаны, зато вы можете себе позволить асимметричный крой юбок, яркую вышивку на брюках, светлые оттенки и, конечно, длину мини!

Летний базовый гардероб

Предлагаем вам модный вариант базового летнего гардерба. Мы постарались учесть все последние тренды: флористический принт, полоску, моду на деним, соломенные сумки, мюли и эспадрильи и, конечно, розовый цвет. Все-таки кутаться в темные вещи в жаркую погоду совсем не хочется. Запомните, что это всего лишь примерный набор вещей, который поможет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. Вы можете комбинировать как минимум любые три вещи из базового сета между собой, добавлять любые аксессуары и, конечно, выбирать расцветки и фактуры, которые близки и понятны вам. А пока мы составили три не самых очевидных, но очень стильных сочетания.

Для романтического свидания

1 - Блуза Mango, 2690 руб.; 2 - Юбка Rumour London, 6645 руб.; 3 - Сумка Mango, 4025 руб.; 4 - Набор браслетов H&M, 750 руб.; 5 - Босоножки Neiman Marcus, 5600 руб.

Базой для этого образа служит юбка-тюльпан нежного оттенка. Такой фасон добавит необходимый объем бедрам и отвлечет внимание от утяжеленного центра.

Для офиса

1 - Брюки из поплина Topshop, 2900 руб.; 2 - Рубашка Kiabi, 1000 руб.; 3 - Очки Monki, 750 руб.; 4 - Сумка Furla, 16 200 руб.; 5 - Эспадрильи Soludos, 5980 руб.

Свободная рубашка в вертикальную полоску — настоящее спасение в жару. Конечно, она больше подходит не для самого строгого дресс-кода. Но ведь вы сможете переубедить своего начальника?

Для встречи с подругами

1 - Джинсы Calvin Klein, 6830 руб.; 2 - Клатч T&J, 2185 руб.; 3 - Топ See by Chloé, цена по запросу; 4 - Мюли Frye, 11 215 руб.; 5 - Колье Lilly Pulitzer, 3910 руб.

Джинсы-клеш вновь вернулись в моду, как и мюли (раньше мы называли их сабо). И игнорировать эти тренды не стоит. Создайте образ в стиле хиппи, добавив забавную сумку и топ-разлетайку с глубоким вырезом.

А сколько еще образов вы можете составить из наших базовых вещей? Ждем ответы в комментариях.

Фото: архивы брендов, shutterstok.com