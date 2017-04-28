Уже запланировали свой летний отдых? Самое время решить, что вы положите с собой в чемодан. Passion.ru продолжает делиться советами по подбору модного (и удобного!) гардероба для отпуска.

Чтобы не перегружать чемодан, мы решили остановиться на четырех самых популярных и очень трендовых фасонах платьев.

Платье-рубашка

Платье-рубашка в стиле 70-х из плотного льна в широкую полоску — абсолютный хит. Оно будет уместно и по дороге до пляжа (его удобно надеть на купальник и сбросить у шезлонга), и на вечернем романтическом ужине у моря. Дополните образ широкополой шляпой, эспадрильями или босоножками в греческом стиле. Кстати, такое платье отлично подходит для путешествий на яхте или для морских круизов. Не забудьте дополнить его ремнем. Подойдут ремни или в тон платью, или же из яркой кожи.

Платье HVN Maria, 26 600 руб.

Платье-трапеция

Свободное легкое платье — обязательный элемент пляжного гардероба. Оно очень удобно в жару. И можно совсем не беспокоиться о комбинировании образа. Длина платья зависит от ваших предпочтений и фигуры. Можете позволить себе мини — отлично! Хотите скрыть несовершенства — выбирайте длину миди. Главное, чтобы платье было сшито только из натуральных тканей: хлопка, льна или даже шелка. Этим летом по-прежнему в тренде платья-трапеции со спущенной линией плеч.

Платье Merlette, 17 990 руб.

Сарафан

Не теряют своей актуальности и сарафаны. Этим летом предлагаем носить джинсовые. Надевайте под сарафан тонкую футболку или кружевное бра и дополняйте образ яркой бижутерией. Из обуви подойдут и кеды, и босоножки на танкетке, и классические плоские сандалии. Кстати, если на улице станет прохладнее, например, к вечеру, наденьте под сарафан рубашку с воланами и возьмите небольшую сумочку — получится идеальный образ в стиле богемного шика.

Сарафан J. Crew, 6699 руб.

Шифоновое макси-платье

Каждая поездка на море предполагает вечерний выход, ведь правда? Пойти с мужчиной мечты в самый лучший рыбный ресторан на побережье лучше всего в летящем шифоновом платье в пол. Полупрозрачный материал компенсируйте макси-длиной и активным принтом. В моде различные флористические принты: пальмовые листья, экзотические растения и цветы.

Платье QED London, 2899 руб.

А какие платья обычно вы берете с собой в отпуск? Ждем ответы в комментариях!

Фото: Lamoda.ru, пресс-службы брендов