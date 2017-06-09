Имя новой первой леди Франции не сходит со страниц глянцевых журналов. Пока мужчины обсуждают политику, женщины устраивают голосование: кого можно считать иконой стиля. Основная борьба развернулась между Брижит Макрон и Меланией Трамп. Passion.ru изучил стиль француженки и с уверенностью может сказать, что всем поклонникам Мелании пора сдаваться.

Больше всего француженки ценят простые формы: юбки-трапеции, жакеты с идеальной посадкой и устойчивые каблуки. Брижит не экспериментирует с цветом, в ее гардеробе преобладают все оттенки синего, бежевый и, конечно, черный. Кстати, несмотря на свой возраст, первая леди Франции часто выходит в свет в мини!

Так Брижит виртуозно отвлекает внимание от несовершенств фигуры. У нее нет ярко выраженной талии, бедра и плечи одинаковой ширины, что соответствует прямоугольному типу фигуры. Впрочем, акценты первая леди расставляет очень верно: выбирает брюки с завышенной линией талии и удлиненный жакет, носит платье-футляр, на красную дорожку выбирает стиль нью-лук или же классическую трапецию, добавляет объема бедрам с помощью удлиненных свитшотов и, конечно, подчеркивает свои идеальные ноги, надевая джинсы-скинни.

В отличие от герцогини Кейт и Мелании Трамп, которые часто выбирают «возрастные» комплекты, Брижит Макрон позволяет себе носить кроссовки, кожаные брюки, замшевые косухи и кружево. Выглядит она во всем этом свежо и молодо.

Отдельного внимания заслуживают коктейльные образы жены нового президента Франции. Строгие силуэты она разбавляет или яркими туфлями, или фактурой. Например, выбирая молочное платье в цветочек. Согласитесь, выглядит стильно!

Как и любая парижанка, Брижит знает толк в аксессуарах. Она не носит активную бижутерию, отдавая предпочтение одному-двум ювелирным украшениям, дополняет повседневные образы шарфами и модными солнцезащитными очками. Монохромные луки она разбавляет интересными сумками.

Фото: Globallokpress, EastNews, Getty