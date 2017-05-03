Разве есть вещь, о которой пишут чаще, чем о маленьком черном платье? Даже если его нет в вашем гардеробе, вы все о нем знаете: его придумала Коко Шанель… Не совсем так! Именно запутанная история и таинственность превратили этот предмет одежды в легенду.

Окутано мифами и скандалами

Считается, что история платья началась в 1926 году, когда Коко Шанель запустила его производство. По одной из версий, она упростила рабочую униформу, по другой — создала модель, когда тосковала по погибшему возлюбленному Артуру «Бою» Капелю. Так или иначе, чуть позже журнал Vogue опубликовал статью о маленьком черном платье, описав его как возможность для женщины выглядеть хорошо в любой момент жизни. Эдвард Молине придумал его за несколько лет до Шанель, но, увы, его не заметили модные издания, поэтому ему не досталась слава первопроходца.

Если отмотать время назад, то черные платья носили всегда: сначала они были показателем достатка из-за высокой стоимости красителя, затем стали частью светской траурной моды (оплакивающая мужа на протяжении 40 лет королева Виктория была основательницей традиции подолгу страдать по усопшему).

Также черное платье было своего рода вызовом. Например, на «Портрете мадам Икс», написанном Джоном Сарджентом в 1884 году, запечатлена светская красавица в платье, которое и сейчас с удовольствием примерили бы многие звезды. Никто не знает, кем был придуман дизайн, но тогда оно наделало много шума: парижская публика осудила его за вульгарность, из-за чего репутация актрисы была запятнана, а художник вынужден был переехать в другую страну.

Связано с кино

В первых голливудских фильмах любое темное платье выглядит как черное, но в действительности художники по костюмам шили актрисам одежду из тканей разных цветов. Однако в 30-е годы прошлого века киноиндустрия перешла на новую пленку — выяснилось, что она передает без помех только черные платья. К тому же до 40-х годов пользовались популярностью фильмы в жанре нуар, где роковые женщины или родственницы бандитов надевали черную одежду. Есть несколько знаковых маленьких черных платьев, которые надевали Рита Хейворт в «Гилде», Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани», Мэрилин Монро в «Джазе только девушки», Джулия Робертс в «Красотке», Анджелина Джоли в «Мистере и Миссис Смит».

Может быть разным

Маленькое черное платье — это идея, а не модель. Оно может быть абсолютно любого кроя и длины. Важны только два нюанса: цвет и лаконичность. Шанель задумывала свое творение как способ привить женщинам хороший вкус. С ее мнением согласен дизайнер Карл Лагерфельд, продолжатель традиций Дома Chanel. В одном из интервью он сказал, что в маленьком черном платье женщина никогда не будет выглядеть вызывающе или чересчур скромно. Примером его слов служит образ принцессы Дианы для одного из торжественных выходов.

Придает уверенность

У маленького черного платья много преимуществ: оно скрадывает недостатки фигуры и льстит любому оттенку кожи, к нему легко подобрать аксессуары и комбинировать с разными вещами. Но, пожалуй, самое важное достоинство заключается в том, что черный вызывает уверенность в себе. В ходе одного исследования выяснилось, что большинство опрошенных ассоциирует этот цвет с позитивными качествами. Кроме того, мужчины в первую очередь обращают внимание на женщин в черном платье. Если опираться на психологию цвета, то этот оттенок дает защиту и делает человека эмоционально неуязвимым.

Фото: globallookpress.com, gettyimages.com, passion.ru