Акцент на ноги и яркость на максимум: гид по стилю Джилл Байден
Ноги напоказ
Фото: Globallook
В вопросах политических игр Джилл Байден — не новичок и уж точно знает, как сделать беспроигрышный модный ход. Миссия — сразить наповал, и будущая первая леди знает, как сделать ее выполнимой. Встречи, заседания, предвыборная гонка — любое событие сопровождают юбки и платья элегантной длины, которые кокетливо открывает загорелые ноги. Байден отдает свой голос юбкам А-силуэта и платьям-футлярам с акцентными принтами и порой необычными цветовыми решениями. Обязательное условие — каблуки комфортной высоты.
Дерзкие ботфорты
Фото: Globallook
Без дерзких ботфортов на каблуке трудно представить гардероб Джилл. Конечно, в сочетании с одеждой длиной выше колен. Среди фаворитов — модели из замши, плотно прилегающие к ноге. Кстати, эту обувь, несмотря на соблазнительный подтекст, обожают и первые леди, и монаршие особы. В ботфортах на каблуках головокружительной высоты часто дефилирует и Мелания Трамп, и испанская королева Летиция, и даже всегда сдержанная Кейт Миддлтон.
Лимонный желтый
Фото: Globallook
Джилл Байден нередко экспериментирует со цветовой гаммой образов, выбирая самые сочные оттенки. Один из наиболее часто повторяющихся — золотистый лайм, который стал частым гостем в модной хронике американки. На встрече с Мишель Обамой в 2013-м главную роль заняло силуэтное платье, дополненное ботфортами. Для визита в Бухарест в 2014-м выбор пал на цитирование 50-х, а для публичного выступления в 2020 году — на фактурный костюм с жакетом на молнии.
Яркие цвета
Фото: Globallook
Байден всегда делает ставку на элегантность, вдохновляется power dressing, но никогда не позволяет себе заскучать от делового стиля. Потому и разбавляет консервативный черный самыми насыщенными оттенками. В списке любимчиков оказался остромодный ультрафиолет, неоновая фуксия и изумрудный. Эксперты полагают, что супруги президентов и монархов подбирают палитру гардероба неспроста: цвета помогают транслировать определенные эмоции.
Классические жакеты
Фото: Eastnews
Деловой стиль Байден трудно представить без жакетов всех мастей: от укороченных из плотного трикотажа до безупречно скроенных блейзеров свободного силуэта. Довольно часто они приобретают самые разнообразные и необычные оттенки: от электрического синего и фуксии до небесно-голубого и молочно-белого. В дополнение — базовый стратегический набор: строгое прямое платье плюс лодочки на шпильках или ботфорты из замши.
Ранее мы рассказывали о самых обсуждаемых модных фиаско Мелании Трамп, которые бурно обсуждали в Сети последние три года. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Eastnews
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