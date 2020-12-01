Акцент на ноги и яркость на максимум: гид по стилю Джилл Байден

Деловой стиль Байден трудно представить без жакетов всех мастей: от укороченных из плотного трикотажа до безупречно скроенных блейзеров свободного силуэта. Довольно часто они приобретают самые разнообразные и необычные оттенки: от электрического синего и фуксии до небесно-голубого и молочно-белого. В дополнение — базовый стратегический набор: строгое прямое платье плюс лодочки на шпильках или ботфорты из замши.

Ранее мы рассказывали о самых обсуждаемых модных фиаско Мелании Трамп, которые бурно обсуждали в Сети последние три года. Подробнее читайте на Passion.ru.