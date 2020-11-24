Мелания Трамп в широком пальто и на шпильках устроила дефиле возле Белого дома

Миссис Трамп занялась ежегодными приготовлениями к Рождеству, и в президентскую резиденцию в Вашингтоне уже прибыла главная героиня — пышная рождественская ель. Встретить ее Мелания вышла в широком пальто А-силуэта с остромодным контрастным принтом «гусиная лапка». Длину рукавов 3/4 дополнили дерзкие кожаные перчатки, а завершили look с эффектным пальто замшевые ботфорты на головокружительно высоких шпильках.

Фолловеры восхищались первой леди и одаривали ее комплиментами. Хоть и были те, кто не упустил возможности покритиковать миссис Трамп за отсутствие маски и вспомнить просочившийся в Сеть разговор с подругой о нелюбви к рождественским приготовлениям. «Выглядите потрясающе, Мелания!», «Лучшая первая леди за всю историю!», «Вы невероятная!», «Всегда сияющая и стильная», «Обожаю ваш элегантный стиль!», «Чудесное пальто!», «Самая элегантная первая леди», — пишут в комментариях.