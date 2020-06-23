Сиреневый — вдохновение, белый — оптимизм: что говорят наряды Кейт Миддлтон о ее настроении

Сиреневый, по праву признанный истинно королевским оттенком, Кейт особо не жалует, хотя и появлялась в ультрафиолетовых образах несколько раз. «Этот цвет — символ вдохновения и творчества» — комментирует специалист.

Ранее мы рассказывали, как герцогиня попалась на копировании образов Кэрри Брэдшоу, героини сериала «Секс в большом городе» и принцессы Дианы. Подробнее на Passion.ru.