Сиреневый — вдохновение, белый — оптимизм: что говорят наряды Кейт Миддлтон о ее настроении
Фото: Globallook
Ранее поклонники уже заметили интересную закономерность: во время самоизоляции монаршая особа чередовала наряды всех цветов радуги, чтобы выглядеть ярко и располагать к себе участников видеоколлов. Любимые аутфиты Миддлтон, согласно исследованию The Sun, тоже имеют тайный смысл и в точности передают ее настроение.
Фото: Globallook
Для спортивных мероприятий Кейт выбирает белоснежные наряды. В них герцогиня Кембриджская блистала на игре в крикет во время тура в Пакистан и на благотворительной регате «Кубок короля». По мнению специалиста, белый транслирует оптимизм и гармонию, открывает пространство для новых решений и идей.
Фото: Globallook
Черный появляется в арсенале Кейт во время вечерних мероприятий или событий, предполагающих максимально сдержанный дресс-код — как, например, День памяти. «Черный — прекрасный классический выбор, который всегда выглядит строго и элегантно» — подчеркивает эксперт.
Фото: Globallook
Чтобы подчеркнуть приветливость и прекрасное настроение Кейт выбирает оттенки желтого. Эксперт полагает, что это также позволяет герцогине демонстрировать оптимизм и уверенность в себе.
Фото: Globallook
Энергичный красный — символ особенных событий. Среди них оказались День Содружества наций, первый школьный звонок принцессы Шарлотты и королевский тур по Канаде. Специалист уверяет, что красный говорит о силе и твердом характере Кейт, о той огромной ответственности, которая возложена на герцогиню: «Красный выделяет из толпы. Он элегантный, вдохновляющий, дающий энергию и показывающий энтузиазм».
Фото: Globallook
Ставку на изумрудный зеленый Миддлтон особенно часто делает зимой, а также во время путешествий. В этом цвете монаршая особа была также замечена в рамках визита в Ирландию. «Зеленый символизирует дружелюбность, любовь к природе, которую Кейт выражает в участии в различных проектах по защите окружающей среды» — рассказывает эксперт.
Фото: Globallook
Наиболее часто встречающийся цвет в палитре гардероба герцогини — синий. В оттенке электрик он является признаком спокойствия, мира и стабильности, располагает к доверию.
Фото: Globallook
Сиреневый, по праву признанный истинно королевским оттенком, Кейт особо не жалует, хотя и появлялась в ультрафиолетовых образах несколько раз. «Этот цвет — символ вдохновения и творчества» — комментирует специалист.
Ранее мы рассказывали, как герцогиня попалась на копировании образов Кэрри Брэдшоу, героини сериала «Секс в большом городе» и принцессы Дианы. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!