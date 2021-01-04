3 стильных способа носить теплый спортивный костюм
Фото: Instagram @majamalnar
Монохромный беж
Фото: Архивы пресс-служб
Нежные оттенки капучино и молочный белый побили все рекорды популярности и составили конкуренцию даже бессменному черному. Попробуем поэкспериментировать с родственными тонами и разными текстурами. Спортивная двойка кремового цвета — ставка, которая никогда не проиграет. Широкие брюки на резинке можно смело сочетать с бланковыми рубашками, уютными пуловерами, вязаными жилетами и классическими блейзерами. А в паре с худи — составить расслабленный образ со всеобъемлющим пуховиком, футуристичными кроссовками и миниатюрной сумкой.
С грубыми берцами
Фото: Архивы пресс-служб
Среди оттенков, готовых побороться за статус самых модных, оказался и темный оливковый, который завел крепкую дружбу с плотным трикотажем. Подсмотреть варианты удачных сочетаний можно в блоге известной модницы Лили Монтассер, которая разгуливает по улицам Нью-Йорка в любимых двойках оversize, заправляя треники в высокие берцы на брутальной подошве. Венчают образы классические черные пальто и узнаваемые it-bags от Chanel (эффектные образы блогера мы собрали в нашей фотогалерее).
С фактурным пальто
Фото: Архивы пресс-служб
И снова переходим на светлую сторону, вооружаясь палитрой зефирных оттенков. Предлагаем рискнуть и поставить на костюм конфетно-розового цвета, который точно спасет и от сурового климата, и от хандры. Комфорт на максимум: кутаемся в объятия ультрамягкого пальто из овчины с текстурой teddy bear, которые все еще не прощаются с нами в этом сезоне. Финальные штрихи — пара спортивных кроссовок-хайтопов, которые показывают отличную совместимость с обожаемыми всеми фэшионистками сумками-багетами.
Ранее мы разбирали, как правильно подбирать сумки к теплой верхней одежде, чтобы выглядеть стильно. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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