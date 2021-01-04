3 стильных способа носить теплый спортивный костюм

И снова переходим на светлую сторону, вооружаясь палитрой зефирных оттенков. Предлагаем рискнуть и поставить на костюм конфетно-розового цвета, который точно спасет и от сурового климата, и от хандры. Комфорт на максимум: кутаемся в объятия ультрамягкого пальто из овчины с текстурой teddy bear, которые все еще не прощаются с нами в этом сезоне. Финальные штрихи — пара спортивных кроссовок-хайтопов, которые показывают отличную совместимость с обожаемыми всеми фэшионистками сумками-багетами.

Ранее мы разбирали, как правильно подбирать сумки к теплой верхней одежде, чтобы выглядеть стильно. Подробнее читайте на Passion.ru.