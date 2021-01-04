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3 стильных способа носить теплый спортивный костюм

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Маджа Малнар

Фото: Instagram @majamalnar

Спортивные двойки самых сочных оттенков заметно потеснили даже всеми любимый деним. Прошедший 2020-й доказал: чем проще, тем лучше. Костюмы из объемных толстовок и суперудобных джоггеров решают острую проблему, когда гардероб полон, а надеть нечего. А главное — избавляют от всякой необходимости подбирать верх к низу и наоборот. Инфлюенсеры с разных уголков мира тут же подхватили тренд и придумали массу вариаций на тему. Летом модницы щеголяли в цветных трениках и мюлях на шпильках, зимой приноровились миксовать их с брутальными берцами и челси на тракторной подошве. Мы подобрали сразу три способа носить спортивные костюмы зимой — переходим от теории к практике!

Монохромный беж

  1. Брюки Mango, 2 499 руб. 2. Очки Retrosuperfuture x Havana Club, 22 400 руб. 3. Куртка 12 Storeez, 24 980 руб. 4. Толстовка Mango, 2 499 руб. 5. Кроссовки Adidas, 7 999 руб. 6. Сумка Akhmadullina Dreams, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Нежные оттенки капучино и молочный белый побили все рекорды популярности и составили конкуренцию даже бессменному черному. Попробуем поэкспериментировать с родственными тонами и разными текстурами. Спортивная двойка кремового цвета — ставка, которая никогда не проиграет. Широкие брюки на резинке можно смело сочетать с бланковыми рубашками, уютными пуловерами, вязаными жилетами и классическими блейзерами. А в паре с худи — составить расслабленный образ со всеобъемлющим пуховиком, футуристичными кроссовками и миниатюрной сумкой.

С грубыми берцами

  1. Сумка Pinko, 37 610 руб. 2. Ботинки Alla Pugachova, 18 990 руб. 3. Толстовка You Wanna, цена по запросу. 4. Кафф Wanna? Be!, цена по запросу. 5. Пальто Mango, 13 999 руб. 6. Джоггеры You Wanna, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Среди оттенков, готовых побороться за статус самых модных, оказался и темный оливковый, который завел крепкую дружбу с плотным трикотажем. Подсмотреть варианты удачных сочетаний можно в блоге известной модницы Лили Монтассер, которая разгуливает по улицам Нью-Йорка в любимых двойках оversize, заправляя треники в высокие берцы на брутальной подошве. Венчают образы классические черные пальто и узнаваемые it-bags от Chanel (эффектные образы блогера мы собрали в нашей фотогалерее).

С фактурным пальто

  1. Брюки Alena Akhmadullina, цена по запросу. 2. Оптические оправы Prada, цена по запросу. 3. Сумка Coccinelle, 23 200 руб. 4. Кроссовки Reebok, 9 999 руб. 5. Пальто «Снежная Королева», 30 990 руб. 6. Толстовка Alena Akhmadullina, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

И снова переходим на светлую сторону, вооружаясь палитрой зефирных оттенков. Предлагаем рискнуть и поставить на костюм конфетно-розового цвета, который точно спасет и от сурового климата, и от хандры. Комфорт на максимум: кутаемся в объятия ультрамягкого пальто из овчины с текстурой teddy bear, которые все еще не прощаются с нами в этом сезоне. Финальные штрихи — пара спортивных кроссовок-хайтопов, которые показывают отличную совместимость с обожаемыми всеми фэшионистками сумками-багетами.

Ранее мы разбирали, как правильно подбирать сумки к теплой верхней одежде, чтобы выглядеть стильно. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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