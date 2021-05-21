3 стильных образа Кэти Холмс, которые легко повторить
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Фото: Globallook
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Фото: Dpa
И фэшионисткой актриса была еще в 2000-х, когда носила эффектные комбинации, джинсы низкой посадки и целовалась с Томом Крузом перед объективами фотографов. Предлагаем взять на карандаш сразу три стильных образа актрисы — рассказываем, как их повторить.
Алый жакет + джинсы-кюлоты
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Денима в образах Холмс действительно много, и звезда кино умеет носить джинсы всех мастей. Рецепт проверенный: свободный силуэт плюс средняя или высокая посадка. В пару — бланковую футболку, обувь на каблуке и акцентную деталь, которой обязательно будет отведена главная роль. Если дневные планы плавно перетекут в вечерние — просто добавьте твид цвета жгучего перца.
Трикотажный топ + кардиган
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Этот образ стал легендой: Кэти для всех преподала мастер-класс на тему самого дерзкого способа носить кардиган. Наличие бра-топа — обязательно, а застегивать на все пуговицы нужды точно нет. И снова джинсы — прямые, укороченные и безупречно подчеркивающие бедра.
Так актриса отправилась гулять с дочкой Сури, которой недавно исполнилось 15 лет. Девочке уже пророчат будущее фэшионистки, а одевается она, как мама в начале 2000-х годов.
Бланковая футболка + брюки в клетку
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
В 2020-м Холмс крутила роман с 33-летним шеф-поваром Эмилио-Витоло-младшим. Отношения пары были счастливыми, но краткосрочными: влюбленные были вместе около 8 месяцев, после чего решили остаться друзьями. Что ж, оставим как воспоминание один из образов Кэти для свидания с Эмилио, и добавим к клетчатым брюкам расслабленного силуэта пару удобных кед, вместительный шоппер и скроемся от посторонних глаз эффектными солнцезащитными очками.
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Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / GettyImages / архивы пресс-служб
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