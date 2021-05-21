passion.ru

3 стильных образа Кэти Холмс, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 20

Кэти Холмс

Фото: Globallook

На модные трюки Кэти Холмс определенно стоит обратить внимание. Актриса знает наверняка, как выглядеть ультрасоблазнительно в джинсах бойфренда, и как остановить такси одним оголенным плечом. Папарацци частенько ловят Холмс на улицах Манхэттена, и она всегда вооружена тяжелой артиллерией: в ее руках то пакеты с покупками, то гитара, то картина внушительных размеров. Несмотря на необходимость порой все свое носить с собой, Кэти не забывает о стиле.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 5

2000 г.

Фото: Dpa

И фэшионисткой актриса была еще в 2000-х, когда носила эффектные комбинации, джинсы низкой посадки и целовалась с Томом Крузом перед объективами фотографов. Предлагаем взять на карандаш сразу три стильных образа актрисы — рассказываем, как их повторить.

Алый жакет + джинсы-кюлоты

  1. Босоножки Vagabond, 8 800 руб. 2. Футболка H&M, 2 999 руб. 3. Жакет Zara, 5 999 руб. 4. Джинсы Mango, 3 599 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Денима в образах Холмс действительно много, и звезда кино умеет носить джинсы всех мастей. Рецепт проверенный: свободный силуэт плюс средняя или высокая посадка. В пару — бланковую футболку, обувь на каблуке и акцентную деталь, которой обязательно будет отведена главная роль. Если дневные планы плавно перетекут в вечерние — просто добавьте твид цвета жгучего перца.

Трикотажный топ + кардиган

  1. Джинсы TopTop, 7 990 руб. 2. Топ Lime, 2 599 руб. 3. Сумка Coccinelle, цена по запросу. 4. Мюли Alla Pugachova, 11 990 руб.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Этот образ стал легендой: Кэти для всех преподала мастер-класс на тему самого дерзкого способа носить кардиган. Наличие бра-топа — обязательно, а застегивать на все пуговицы нужды точно нет. И снова джинсы — прямые, укороченные и безупречно подчеркивающие бедра.

Так актриса отправилась гулять с дочкой Сури, которой недавно исполнилось 15 лет. Девочке уже пророчат будущее фэшионистки, а одевается она, как мама в начале 2000-х годов.

Бланковая футболка + брюки в клетку

  1. Сумка Uterque, 14 990 руб. 2. Футболка Uniqlo, 999 руб. 3. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 4. Брюки Mango, 2 999 руб. 5. Кеды Respect, 4 079 руб.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

В 2020-м Холмс крутила роман с 33-летним шеф-поваром Эмилио-Витоло-младшим. Отношения пары были счастливыми, но краткосрочными: влюбленные были вместе около 8 месяцев, после чего решили остаться друзьями. Что ж, оставим как воспоминание один из образов Кэти для свидания с Эмилио, и добавим к клетчатым брюкам расслабленного силуэта пару удобных кед, вместительный шоппер и скроемся от посторонних глаз эффектными солнцезащитными очками.

А о самых краткосрочных звездных романах и громких расставаниях читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / GettyImages / архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!