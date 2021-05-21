3 стильных образа Кэти Холмс, которые легко повторить

На модные трюки Кэти Холмс определенно стоит обратить внимание. Актриса знает наверняка, как выглядеть ультрасоблазнительно в джинсах бойфренда, и как остановить такси одним оголенным плечом. Папарацци частенько ловят Холмс на улицах Манхэттена, и она всегда вооружена тяжелой артиллерией: в ее руках то пакеты с покупками, то гитара, то картина внушительных размеров. Несмотря на необходимость порой все свое носить с собой, Кэти не забывает о стиле.