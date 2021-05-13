10 стильных сумок до 5 000 рублей, которые не проигрывают люксу
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Фото: Globallook
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Фото: Архивы пресс-служб
Здесь — модели из экокожи, которые в этом сезоне приобрели статус безоговорочных мастхэвов. Мы нашли удачную вариацию на тему объемной сумки-«пирожка» а-ля Bottega Veneta, вместительную торбу в духе Maison Margiela и массу миниатюрных сумок самых сочных оттенков: от апельсинового сорбета до розового фломастера и суперактуального цвета травы. Листайте галерею и берите на вооружение!
Главные позиции в топе трендов по-прежнему занимают багеты (вспоминаем легендарные нейлоновые Re-Edition от Prada). Мы же сделали акцент и на других формах: от затейливых трансформеров до «ведер» и «полумесяцев». А заодно — подсмотрели у фэшионисток сразу несколько классных приемов для практики.
Практика
Фото: Instagram @haileybieber
Хотите быть в курсе всего самого модного — просто наблюдайте за Instagram Хейли Бибер. Мы же предлагаем взять на карандаш ее образ — удачный микс из расслабленного спортшика, брутальных деталей и классики. И это — еще одно доказательство того, что треники не только вышли из фитнес-залов в бетонные джунгли, но и установили свои правила игры.
Фото: Instagram @juliesfi
У инфлюенсера Жюли Феррери стоит взять пару уроков парижского шика. А заодно — модный трюк, в котором ультраяркая сумка разбавит повседневную базу. В данном случае — малышка Jacquemus цвета лимонного фреша удачно сыграла на контрасте с черными джинсами, бланковой футболкой и клетчатым блейзером.
Фото: Eastnews
Любительницам все свое носить с собой посвящается. Рози Хантингтон-Уайтли предлагает брать сразу две сумки на разные случаи жизни: кипенно-белый клатч Pouch и сумку-«ракушку» из новой коллекции Bottega Veneta. Кажется, это идеальное решение, если после офиса запланирована йога, а потом — романтическое свидание.
Ранее мы рассказывали о любимых сумках Ирины Шейк и нашли сразу 5 бюджетных аналогов из масс-маркета, которые не уступают оригиналам. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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