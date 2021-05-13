10 стильных сумок до 5 000 рублей, которые не проигрывают люксу

Хотите быть в курсе всего самого модного — просто наблюдайте за Instagram Хейли Бибер. Мы же предлагаем взять на карандаш ее образ — удачный микс из расслабленного спортшика, брутальных деталей и классики. И это — еще одно доказательство того, что треники не только вышли из фитнес-залов в бетонные джунгли, но и установили свои правила игры.