Бейонсе — в диско-платье, Рианна — в трениках: в чем звезды ходят на свидания

Рианна частенько выходит поужинать с рэпером Asap Rocky и аутфиты для романтических встреч выбирает самые дерзкие. Певица дефилирует в микроюбках из латекса, экстремально коротких платьях, а недавно и вовсе вышла в трениках и на шпильках. Бейонсе подходит к выбору образа для свиданий с мужем Jay-Z ответственно — настолько, что порой сценический look и коктейльный невозможно отличить. Из последних ярких выходов — диско-платье с корсетом из кристаллов и эпатажная чалма.

Меган Фокс переманила на свою сторону стилиста Хейли Бибер и теперь щеголяет в остромодных подиумных новинках под руку с любимым Machine Gun Kelly. Нередко пара устраивает двойные свидания с Аврил Лавин и ее бойфрендом Mod Sun. Аврил не изменяет своему стилю уже 20 лет, поэтому бомбер с имитацией скелета и рваные skinny-джинсы по-прежнему остаются мастхэвами. Больше звездных образов — в нашей фотогалерее.