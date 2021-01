15 самых актуальных юбок для холодного сезона и идеи стильных образов с ними

О тренде на жилетки «дедушки» не рекомендуем забывать вплоть до наступления тепла. К тому же ими легко можно компенсировать дерзость силуэтных кожаных юбок. Рифмуем их с офисными рубашками и эффектными мини, добавляем высокие сапоги, будто позаимствованные из экипировки для конной езды. Берем на заметку, как модница Камиль Шеррер процитировала образ Бритни Спирс в легендарном клипе Hit Me Baby One More Time.

Мини + жокейские сапоги