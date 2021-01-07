15 самых актуальных юбок для холодного сезона и идеи стильных образов с ними
Фото: Instagram @leoniehanne
Фото: Архивы пресс-служб
В рядах фаворитов первых фэшионисток Инстаграма оказались плиссированные миди-юбки, которые доказали свою верность свитерам крупной вязки и свитшотам oversize. Претендентками на главные пункты списков желаний также стали модели из кожи нейтральных оттенков (шоколадного, оливкового, темно-изумрудного). Не обошлось и без экстремальных мини с самыми разнообразными вариациями на тему клетки.
Юбка-плиссе + объемный свитер
Фото: Instagram @sonialyson
Формула, ставшая универсальной классикой на все случаи жизни: плиссированная миди-юбка и свитер oversize, нарочито небрежно заправленный за пояс. К комплекту — пара брутальных ботинок в духе подружки байкера, миниатюрная сумка и акцентные аксессуары: крупные очки в стиле восьмидесятых и стейтмент-серьги из той же эпохи. Наглядный пример — образ модного блогера Сони Лайсон, у которой можно позаимствовать идею сочетания оттенков: темный ореховый плюс дымчатый серый.
В духе 2000-х
Фото: Instagram @camillecharriere
О тренде на жилетки «дедушки» не рекомендуем забывать вплоть до наступления тепла. К тому же ими легко можно компенсировать дерзость силуэтных кожаных юбок. Рифмуем их с офисными рубашками и эффектными мини, добавляем высокие сапоги, будто позаимствованные из экипировки для конной езды. Берем на заметку, как модница Камиль Шеррер процитировала образ Бритни Спирс в легендарном клипе Hit Me Baby One More Time.
Мини + жокейские сапоги
Фото: Instagram @negin_mirsalehi
Монохромная вариация на тему оттенков капучино от известной фэшионистки Негин Мирсалехи: мини-юбка по мотивам сафари, уютный джемпер и рубашка, будто тайком взятая из гардероба бойфренда. Финальный штрих — пара сапог, которые вторят общей гамме образа. Останется накинуть на плечи теплое пальто «монументального» силуэта и вооружиться лаконичной сумкой кросс-боди.
Трикотажные текстуры
Фото: Instagram @kenzas
Скандинавская модница Кинса Суитен кутается в мягкие текстуры и на практике показывает, что все самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. Юбка-карандаш и базовая водолазка помогут тогда, когда нет времени на сложносочиненный образ. А сапоги с тиснением под кожу рептилии и миниатюрная сумка-багет спасут в случае резкой смены планов и необходимости выглядеть не иначе, как не все сто.
Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать кожаные брюки зимой, чтобы выглядеть стильно. На какие фасоны обратить внимание и какие оттенки добавить в свои образы — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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