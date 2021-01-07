15 самых актуальных юбок для холодного сезона и идеи стильных образов с ними

Скандинавская модница Кинса Суитен кутается в мягкие текстуры и на практике показывает, что все самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. Юбка-карандаш и базовая водолазка помогут тогда, когда нет времени на сложносочиненный образ. А сапоги с тиснением под кожу рептилии и миниатюрная сумка-багет спасут в случае резкой смены планов и необходимости выглядеть не иначе, как не все сто.

Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать кожаные брюки зимой, чтобы выглядеть стильно. На какие фасоны обратить внимание и какие оттенки добавить в свои образы — читайте на Passion.ru.