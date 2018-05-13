Дресс-код для подруги невесты: что можно, а что нельзя надевать, если свадьба не у вас

База

Сегодня модно указывать в приглашении требуемый дресс-код, впрочем, касается он чаще всего исключительно цветовой гаммы, а вот фасоны еще никто прописывать не додумался. Поэтому советуем вам не запирать себя в рамках скучных платьев в пол, а отдаться фантазии и попробовать новые стильные идеи.

Идеальной базой для отличного образа станет комбинезон. Советуем в этом сезоне выбирать трендовые оттенки гренадина, изумруда или лаванды.

Еще одну идею аутфита на выход подсказали нам модные блогеры — не стестяйтесь использовать костюмы. Нет-нет, не карнавальные, а брючные. С идеальным жакетом, например, из жаккарда или шелка. Надевайте его на голое тело или поверх сексуального белья. Жарким летом, кстати, брюки смело заменяем шортами. Да, так теперь тоже носят.

Вариант для консервативных особ — кружевные платья, однако длина должна быть исключительно миди. Если хочется все же закрыть ноги, то выбираем наряды с цветочным принтом.