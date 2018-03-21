Туфли на плоской подошве и с открытой пяткой — модная тенденция весенне-летнего сезона. Заменить такую модель балеток Dior смогут более бюджетные Mango. Стоит обратить внимание на остроносые модели — они сейчас на вершине популярности. Темные и нюдовые цвета лучше заменить более яркими. Например, под костюм пастельного голубого оттенка стоит надеть туфли на плоской подошве цвета фуксии. Но данная модель имеет свои недостатки: такие туфли не подойдут женщинам с полной щиколоткой или обладательницам невысокого роста, так как способны визуально убавить несколько сантиметров. Не стоит сочетать открытую пятку с шортами и длинными джинсами. Важно помнить, что ремешок на лодыжке или пяточной кости должен идеально сидеть, не перетягивая кожу, а также не должен быть слишком свободным.

Текст: Мария Махова

Фото: архивы пресс-служб