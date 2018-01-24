О, это страшное словосочетание — «леопардовый принт». Несколько лет назад все стилисты и дизайнеры твердили нам, что леопардовые вещи стоит оставить для «богатых русских жен». Впрочем, мини-платья и блузы с декольте, окрашенные этой звериной расцветкой, действительно не имеют права появляться в вашем гардеробе, если вы не хотите прослыть вульгарной. А для всех остальных есть шорт-лист от Passion.ru. Правильно подобранные вещи точно не сделают образ пошлым. Главное правило — верная расстановка акцентов.

Обувь Для начала разберемся с обувью. Леопардовые ботильоны придадут образу пикантности, кроссовки — дерзости, а туфли — американского шика. Главное, чтобы больше в образе не было никаких ярких пятен. Кроме того, вы все равно рискуете выглядеть слишком пошло, если станете сочетать леопардовые лодочки с мини-юбками или брюками по фигуре. Лучше примерьте клеш и свободный темный свитер. А в пару к леопардовым ботильонам подберите строгое пальто oversize и несколько аксессуаров из матовой кожи. Кстати, вещи со звериным принтом идеально гармонируют с темным денимом.

Ботильоны Violeta by Mango, 6999 руб. 1 / 3

Сумки Сумочки кросс-боди — второй по популярности «дикий» аксессуар, который можно смело покупать в новом сезоне. Правило ношения то же. Такая сумка идеально впишется в total black образ. Будет уместно смотреться в паре с закрытым вечерним платьем в пол, а также станет незаменимой фишкой при создании образа в стиле нормкор. Например, если вы решите надеть белую рубашку, джинсы и простые кеды, то именно сумочка сделает образ максимально стильным.

Сумка Guess, 10 799 руб. 1 / 3

Верхняя одежда Шубы и тренчи со звериным принтом, пожалуй, самые опасные вещи из тех, что мы предлагаем вам примерить. Однако и с ними можно научиться обращаться. Во-первых, носить леопардовую шубу нужно только по особым случаям, на каждый день она точно не подойдет. Во-вторых, нужно выбрать, образ в каком стиле вы хотите с ее помощью создать. Возможно, это будет гранж в стиле Кейт Мосс. Тогда дополнить шубу следует рваными джинсами, байкер-бутс и свитером с объемным воротом. А если вам ближе стиль другой супермодели — Синди Кроуфорд, тогда за основу берем тренч, белую рубашку, черные лодочки и классические джинсы клеш.

Шуба Monki, 5000 руб. 1 / 3

Аксессуары Этот пункт мы приготовили специально для тех, кто поклялся себе не иметь ничего общего с леопардовым принтом. Позвольте себе сделать его изюминкой аутфита. Возможно, даже такой, о которой вы сами забудете. Например, выберите очки с едва заметным рисунком, тонкий поясок, заколки, серьги или перчатки. Так вы и в тренде останетесь, и обещание свое формально не нарушите.

Очки Ray-Ban (YOOX), 10 900 руб. 1 / 3