Как выбрать и носить вещи с леопардовым принтом, чтобы не выглядеть вульгарно
О, это страшное словосочетание — «леопардовый принт». Несколько лет назад все стилисты и дизайнеры твердили нам, что леопардовые вещи стоит оставить для «богатых русских жен». Впрочем, мини-платья и блузы с декольте, окрашенные этой звериной расцветкой, действительно не имеют права появляться в вашем гардеробе, если вы не хотите прослыть вульгарной. А для всех остальных есть шорт-лист от Passion.ru. Правильно подобранные вещи точно не сделают образ пошлым. Главное правило — верная расстановка акцентов.
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