Еще в конце прошлого года институт цвета Pantone назвал цвет 2018: им стал ультрафиолет. Весьма неожиданно, правда? Такой сложный и многогранный оттенок фиолетового определенно заслуживает внимания. Мы в Passion.ru решили разобрать несколько модных образов, за основу которых взяты вещи самого популярного цвета года. Смотрите и запоминайте!

Неочевидные вкрапления Кроме того что фиолетовый — цвет, определенно, модный и яркий, он очень не универсальный и сложный в носке. Он может не в выгодном свете подать цвет лица, будьте аккуратны, и лучше добавьте на щеки румян, чтобы не казаться бледной. А впрочем, можно просто надеть платье с принтом, часть которого окрашена в ультрафиолетовый! Комбинируйте его с классическими черными аксессуарами и объемным пальто. В качестве акцента можно использовать броские серьги или сумку контрастного цвета.

1 - Платье Zara, 2990 руб.; 2 - Кепка-газетчика Stradivarius, 1299 руб.; 3 - Сумка Pull&Bear, 1499 руб.; 4 - Пальто 12storeez, 28 890 руб.; 5 - Ботильоны Monki, цена по запросу

Основной акцент Если же вам вдруг захотелось возглавить батальоны модниц, скорее бегите за пушистой фиолетовой шубой. Носить такую стоит исключительно с брюками из кожи или с трениками с лампасами. Никаких джинсов! В комплект подбираем идеальные ботильоны на пару оттенков светлее и шапку бинни. Конечно, такой аутфит может позволить себе далеко не каждая. Однако если у вас хватит смелости повторить — запомните, что шубы не любят ничего объемного, поэтому шерстяные шарфы и популярные шапки-косички оставляем на потом. Лучше дополните образ массивными серьгами и соберите волосы в низкий хвост.

1 - Ботинки Эконика, цена по запросу; 2 - Рубашка Pinko, 14 085 руб.; 3 - Серьги Mango, цена по запросу; 4 - Треники Bershka, 1999 руб.; 5 - Шуба Numerootto (Farfetch.com), цена по запросу

Внимание на детали Для тех, кто считает, что фиолетовый — не его цвет, мы подготовили этот песочный аутфит, предварительно снабдив его парочкой экстрамодных деталей. Атласная сумка-мешок и длинные серьги с камнями нужного цвета станут прекрасными помощниками в соблюдении модных тенденций. Кстати, комбинировать эти детали можно с чем угодно, но лучше, если яркие акценты останутся единственными пятнами в образе, поэтому основной фон аутфита лучше выбирать приглушенных, теплых оттенков.

1 - Платье Zara, 3599 руб.; 2 - Серьги с корундами сапфировыми Sokolov, 21 390 руб.; 3 - Сумка Mango, 1999 руб.; 4 - Пальто Massimo Dutti, 20 990 Руб.; 5 - Сапоги Geox, цена по запросу