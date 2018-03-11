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Когда еще, если не весной, браться за изучение новинок в ювелирных украшениях? Ведь одежды все меньше, а значит, демонстрировать новые побрякушки будет проще. Чтобы вы не испытывали муки выбора, Passion.ru составил небольшой шорт-лист самых модных украшений, а также выделил три основных момента, на которые стоит обращать внимание в этом сезоне.

Крупные камни

Итак, абсолютный фаворит дизайнеров в весенне-летнем сезоне — это яркость, а значит, вновь вернулась мода на массивные камни. Такие теперь носят везде и всюду. Хочется надеть длинные серьги-канделябры в офис? Пожалуйста! Комбинируйте их с черной водолазкой и одеждой простого кроя — и никто не овбинит вас в злоупотреблении дресс-кодом.

Всегда любили перстни? Сейчас самое время закупаться этими чудесными массивными кольцами. Чем ярче на них будет россыпь камней, тем лучше. И, конечно, не забывайте о колье. Нет ничего прекраснее, чем яркое украшение, подчеркивающее аккуратные женские ключицы.

Тонкие нити

Для поклонниц минимализма в коллекциях тоже найдется множество прекрасных модных экземпляров. Тонкие браслеты-нити или длинные цепочки-серьги идеально вписываются и в casual-аутфиты, и в вечерние роскошные образы. Мы советуем в этом сезоне присмотреться и к жемчугу. Небольшие серьги-капельки или россыпь тонких жемчужных бус будут уместны в паре со свитером, юбкой ниже колена и объемным тренчем. Пора учиться красиво подавать классику в стиле Chanel.

Необычные формы

В наше время не только одежда и аксессуары могут принимать странные формы. Ювелиры в этом деле тоже мастера: компанию всевозможным зверинцам в этом сезоне составляют футуристичные формы и еле угадываемые силуэты, например, матрешек и других представителей древнерусской культуры. Популяризация русского стиля в действии. Мы в восторге от таких решений. А вы?

Скорее листайте галерею и делитесь мнением в комментариях.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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