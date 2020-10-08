От строгих костюмов до блестящих комбезов: эволюция стиля Брук Шилдс

Классика сопровождает и выходы последних лет. Зажигать на нью-йоркских вечеринках Брук взялась с помощью силуэтного платья-блейзера экстремально короткой длины, которое зарифмовала с дерзкими кожаными сапогами. На мероприятие The Museum of Modern Art Film Benefit звезда пришла в идеальном комбинезоне с шелковыми лацканами и укороченными низами брюк, к которому добавила фигурные лодочки и мерцающий клатч. На немногочисленных мероприятиях 2020-го Шилдс появляется в образах, которые цитируют ее стиль нулевых — с силуэтными платья и «мощными» декольте. Что ж, звезда может себе это позволить!

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Марсии Кросс, исполнившей роль Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки». Подробнее читайте на Passion.ru.