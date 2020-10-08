От строгих костюмов до блестящих комбезов: эволюция стиля Брук Шилдс
Фото: Globallook
1990-е
Фото: Globallook
В восьмидесятых Брук наряжалась в деним с ног до головы, выбирая «плечистые» силуэты и унисекс. В девяностых актриса щеголяла на красной дорожке в элегантных макси-платьях с «опасными» декольте, кутаясь в шелковые шали. Вперемешку с нарядами роковой соблазнительницы — образы «отличницы» скромными костюмами и комфортной обувью.
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
Шилдс отличается суперспособностью хватать тренды налету — до сих пор фэшионистки пересматривают архивные фотографии тех лет в поисках вдохновения. Актриса транслирует главные тенденции эпохи, воплощая их то в максимально женственных образах, то добавляя бунтарский дух. Многогранность стиля Брук в том, что звезда смело могла выйти и в нежном платье с будуарными туфлями, и в брутальных кожаных брюках с абсолютно прозрачным топом. А главное — во всем выглядеть органично.
2006 – 2011 гг.
Фото: Eastnews
Участница шумных вечеринок превратилась в истинную леди. Зрелый стиль актрисы — наряды скромной длины, лаконичные фасоны и ничего лишнего. В череде выходов в классической черной и молочно-белой гамме есть и эксперименты с яркостью. На 66-й церемонии «Золотой глобус» в 2008-м звезда сияла в платье цвета пламени и туфлях с «хищным» паттерном, на светских раутах 2010-го активно применяла палитру зеленого: от морской волны до изумрудного и бутылочного.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Носить черный цвет точно стоит поучиться у актрисы. Шилдс использует роскошные кружева, драпировки, нескромные декольте и эффектные шлейфы. На спецпоказе «Голодных игр» в 2013-м актриса блеснула в образе, который однозначно заслуживает внимания и может быть использован для вечеринок и для встреч с офисными буднями. Классический блейзер длиной до середины бедра замиксован с кожаными брюками-клеш и базовым топом. В дополнение — лодочки на шпильках и пара броских украшений. А на одной из премьер в 2014 году Шилдс показала другой способ применения жакета, надев его на голое тело и к юбке в серебристых пайетках.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Любовь к брючным костюмам и классике берет верх над погоней за трендами. На светских мероприятиях Брук вооружается струящимся шелком, невесомым шифоном, нежными цветочными принтами и четкими линиями. На церемонии CFDA Fashion Awards в 2017-м Шилдс продемонстрировала, как совместить все лучшее сразу, надев декольтированное макси-платье с дерзким разрезом и шлейфом со строгими брюками и сатиновыми лодочками. На вручении The Fashion Awards звезда появилась в безупречно скроенной двойке с брюками-палаццо и блейзером, будто с мужского плеча. Дополнением стал облегающий топ с кружевной отделкой и биколорные туфли на высоких шпильках. На одной из премий в том же году был еще один запоминающийся и очень дерзкий выход, когда в основе образа оказался классический смокинг в духе денди и белоснежная рубашка, разбавленная многоярусным ожерельем.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Классика сопровождает и выходы последних лет. Зажигать на нью-йоркских вечеринках Брук взялась с помощью силуэтного платья-блейзера экстремально короткой длины, которое зарифмовала с дерзкими кожаными сапогами. На мероприятие The Museum of Modern Art Film Benefit звезда пришла в идеальном комбинезоне с шелковыми лацканами и укороченными низами брюк, к которому добавила фигурные лодочки и мерцающий клатч. На немногочисленных мероприятиях 2020-го Шилдс появляется в образах, которые цитируют ее стиль нулевых — с силуэтными платья и «мощными» декольте. Что ж, звезда может себе это позволить!
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Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
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